在巴士中大啖米其林美食！寒舍艾美「首登雙層餐車」，人氣料理&隱藏版菜色搶先公開

常常會聽到在雙層巴士中體驗環都之美，不過這回在台灣的雙層巴士中可以吃到米其林美食真的狂！台北寒舍艾美酒店首次與「臺北市雙層餐車」合作，將於6月至9月期間攜手打造「幻夏．饗粵」粵味食尚之旅，邊吃美食邊窺探臺北城迷人的日夜景觀，一起來看看吧。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

擁有全台唯一的「雙層餐車」，以絕美亮面的黑色時尚即將於今年夏天正式展露台北街頭。位於餐車上層特地規劃限量26席用餐區設置，可以透過透明車頂天窗與兩側窗戶欣賞城市美景，也會搭配各式爵士樂，讓美味更升級，目前規劃將會行徑台北知名景點像是綠建築陶朱隱園、微風南山、台北101、國父紀念館等。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

而此次五星台北寒舍艾美酒店首次與「臺北市雙層餐車」合作，將於6月16日至9月16日期間推出「幻夏．饗粵」粵味食尚之旅，由酒店旗下榮獲米其林餐盤推薦的「寒舍食譜」廚藝團隊悉心設計菜單，融合饕客最愛的人氣料理與VIP貴賓專屬的隱藏版菜色，華麗展演粵式下午茶每位1,000元、粵式晚間套餐每位1,800元。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

像是下午茶餐點有寒舍食譜饕客必點的鮮蝦腐皮卷、菠蘿叉燒包、千層蘿蔔酥、VIP限定的竹香八寶糯米雞、熊貓奶黃流沙包、箔金芝麻流沙包、楊枝甘露蜜愛玉與寶島四季鮮水果，還有餐車特別贈送的造型雞蛋糕。至於晚餐時段則推出人氣小菜「小卷黃金泡菜」與「鎮江陳醋蜇頭」，再搭配烏魚子海鮮沙拉、竹笙野菌老火煲雞粥、鮑汁燉和牛臉頰、鮑汁燉聖路易子排、寒舍食譜奶黃餅與花生杏仁豆腐等。樣樣精緻樣樣好吃，絕對是一場米其林餐車饗宴。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

值得一提的是，團隊每日進行體溫量測與配戴口罩製作餐點，餐車每日進行例行消毒之外，每個餐期結束後亦加強消毒作業，餐服人員與駕駛皆已完整接種三劑疫苗，出勤前亦會進行快篩檢驗，讓乘客安心體驗美食旅程。更多優惠請上官網查詢。

台北寒舍艾美酒店「幻夏．饗粵」城市粵味之旅

活動日期：2022年6月16日至9月16日

活動餐期與價格：

*米其林粵式下午茶每位1,000元 (下午2點半至4點)

*米其林粵式晚間套餐每位1,800元 (晚間5點半至7點半、晚間8點至10點)

臺北市雙層餐車官網：taipeirestaurantbus.com

圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供

延伸閱讀：

．飽滿鮮蚵+勁爆鮭魚卵！ 高雄隱藏版「鮭魚卵海鮮肉燥飯」瘋排隊 超澎湃配料滿到看不見飯

．手機掉進泡麵裡了！日清推「杯麵充電器」超逼真網敲碗開賣，醒腦神器必備