疫情趨穩 桃園必吃第一名拉麵、阿霞飯店開放內用 老店雙全紅茶恢復營業啦

受疫情影響最大的餐飲業，隨著狀況趨穩，有許多店家已恢復內用或營業，像是桃園第一名拉麵的三冬麵舖，就在6/8恢復內用，以及台南台菜名店-阿霞飯店，也在6/1開放內用，還有一段時間沒有營業的台南雙全紅茶，也貼出6/6恢復營業的公告，一直想念這些美味的粉絲們，可以開始規畫美食行程囉！

由網友票選出來、被譽為桃園必吃第一名拉麵的三冬麵舖，也在6/8恢復內用，讓拉麵迷相揪去排隊。目前店家維持一個禮拜只賣四天，週三到週六的晚餐時段(16：50-19:50，週六加賣中午時段11：30-13:30)，不提供訂位及外帶、打包，只能現場排隊。

圖／三冬麵舖粉專

圖／三冬麵舖粉專

以紅蟳米糕、炭烤烏魚子等硬功夫台菜聞名的阿霞飯店，終於在6/1恢復內用，採限制桌數措施，若位置被訂滿「沒有就沒有了」，不過到6/20前，有全品項外帶9折的優惠，需要提前1天付清餐點費用，也可以選擇用計程車外送(費用另計、自付)。

圖／阿霞飯店粉專

還有許多觀光客到台南會拜訪的老店-雙全紅茶，也無預警拉下鐵門、約兩個禮拜沒營業了，讓喝了幾十年的鄉親們緊張是不是隨著疫情停業，還好已在6/6恢復營業，再度喝到熟悉的味道，讓不少粉絲也跟著鬆了一口氣。

圖／雙全紅茶官網

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