第一個「綠色餐飲指南」成員！ 雲品溫泉酒店轉型加入飯店業綠色餐飲指南分級制

氣候變遷與疫情讓全球消費者掀起一股綠色飲食風潮，在台灣更已成為重要趨勢，綠色餐飲指南推出以來已獲200多家餐廳支持成為宣言店家，現在更宣布第一個飯店業者-雲品溫泉酒店加入，未來除持續擴大招募，並參照英國永續餐廳協會SRA標準與國內業界環境，推出綠色餐廳分級制，讓葉級綠色餐廳成為餐飲業者成長的典範，與消費者的綠色飲食指南。

雲品溫泉酒店成為綠色餐飲指南首個飯店成員；圖片／綠色餐飲指南提供

企業ESG成鋼性趨勢擴大邀請企業界員餐轉綠餐

金管會要求2023年起實收資本額達20億元之上市櫃公司應製作ESG報告，而企業員餐轉綠餐，可讓企業與員工輕鬆從日常餐飲中實踐ESG，因此綠色餐飲指南擴大邀請企業界等對象，凡符合或有志遵循〈綠食宣言〉六大原則者，踴躍申請成為宣言行動店家。此外，招募對象從過往的餐飲業，將擴大至無包裝商店、天然選物店（生鮮、飲食良品等）、友善書店（含餐飲或小農選物之複合式經營）、旅宿業、有機通路等多元的經營型態。

綠色餐飲指南Green Dining Guide導綠色餐飲指南分級制上路

綠色餐飲指南以「餐飲食材的選購來源」與「永續面向的實踐歷程」為評核基礎分成「宣言行動店家」、「一葉餐廳」、「二葉餐廳」與「三葉餐廳」。每一級次對應不同的主題審核項目與積分，皆為永續飲食所涵蓋的面向，餐廳可逐步依循進而加值經營之方針，並獲有具指標性的殊榮識別。

綠色餐飲指南六大宣言；圖片／綠色餐飲指南提供

綠色餐飲指南之「葉級餐廳」之三級制

綠色餐飲指南之「葉級餐廳」，分為一葉、二葉、三葉之三級制，餐廳申請須先達到一葉標準，才能再申請二葉審核，以此類推，希望餐廳以漸進方式達到永續經營之目標。

一葉餐廳：達宣言標準，並符合下列指標：食材選擇、剩食處理、綠食概念宣導、友善員工等。一葉項目總分為100分，若獲得70%以上分數，即獲得一葉之資格。※ 低標：有機友善食材使用比例需達40%以上。

二葉餐廳：已達一葉標準，並符合下列指標：永續環境的資源節約政策、社區關係、綠色飲食、公益行動推廣等。二葉項目總分為60分，若獲得70%以上分數，即獲得二葉之資格。※ 低標：需先符合一葉標準，有機友善食材使用比例需達60%以上。

三葉餐廳：已達二葉標準，並符合下列指標：綠色建築之環境與友善空間規劃等。三葉項目總分為40分，若獲得70%以上分數，即獲得三葉之資格。

※ 低標：需先符合二葉標準，有機友善食材使用比例需達80%以上。

TU PANG地坊餐廳特製沙拉；圖片／綠色餐飲指南提供

「葉級餐廳」可獲葉級餐廳專屬證書

綠色餐飲指南「葉級餐廳」可獲葉級餐廳專屬證書與更多資源協助，包括但不限於聯合採購、聯合行銷、社群串聯如綠色餐廳經營者共學課程、食材研究會等，此外也將協助其與全球永續餐廳接軌國際認證與參賽。

綠色餐飲指南創辦人、台北市文化探索協會秘書長黃俊誠表示，永續飲食已是全球剛性趨勢，更是台灣作為飲食大國與產業環境向上升級的關鍵機會。飲食產業是糧食、農業、環境、國家安全與永續幸福指標的火車頭。當產業有了與消費者明確溝通的永續標準、產業升級的系統和共學社群的支持，就能夠形成一股具有正向循環的支持力量。欣見國內領導飯店業者雲朗觀光集團旗下的雲品溫泉酒店，能夠加入綠色餐飲指南，作為台灣未來觀光飯店業的發展典範，從飲食、農糧更近一步推動台灣永續觀光發展，希望邀請更多的餐飲相關夥伴，一起攜手創造永續飲食與觀光的標竿與世界典範。

====================整 理／方雯玲 Wenling Fang

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