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漢堡吃一口大滿足！ 精選8家「美式餐廳」推薦 美食老饕都愛不釋手

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/@peilan_food_travel、@veedachang_、IG@chiuchiu1218
圖/@peilan_food_travel、@veedachang_、IG@chiuchiu1218

美式最經典的餐點代表－漢堡，起源百百種，其中最著名的說法是在當時歐洲居民大量往北美遷移時，有艘美國郵輪「漢堡」的船上，會將碎肉、洋蔥、肉餅夾著麵包為食，當時歐洲移民覺得這種食物經濟又實惠，而便以郵輪的名字「漢堡」命名。

日後各大美式速食店的崛起，漢堡漸漸成為了日常生活中許多人的主食，也傳入全世界，現今美式漢堡搭配了不同地區的飲食習慣，發展出多樣獨特的種類，是姐妹、兄弟、家人聊天約會餐廳首選，今天ReadyGo來介紹台灣最具特色的漢堡店，讓人垂涎三尺以外，還超好拍！

Carson Retro Diner卡森 復古美式餐廳

懷舊的1950美國年代場景再現！充滿著撞色風格、黑白磁磚和美劇裡最常出現的大沙發椅打造出loft的工業風格，彷彿像穿越到西方公路旁的餐館，難怪當初開業不到半年就火速在IG爆紅起來，流行女歌手「Kimberly 陳芳語」紅翻天的「愛你」MV就是來此取景。第一次來訪的朋友們推薦可以點人氣「卡森漢堡」套餐，牛肉排焦香扎實，配上爽口青菜吃起來一點也油膩喔！

Carson Retro Diner卡森復古美式餐廳(圖片來源／IG@yuyugoddess)
Carson Retro Diner卡森復古美式餐廳(圖片來源／IG@yuyugoddess)

Carson Retro Diner卡森復古美式餐廳位於亞東醫院、海山捷運站，餐廳對面就是停車場非常方便，另外，推薦有底片相機的朋友可以帶著來，給你拍出最完美的美式復古感呀～

Carson Retro Diner卡森復古美式餐廳(圖片來源／IG@chiuchiu1218)
Carson Retro Diner卡森復古美式餐廳(圖片來源／IG@chiuchiu1218)

Carson Retro Diner卡森復古美式餐廳(圖片來源／IG@chiuchiu1218)
Carson Retro Diner卡森復古美式餐廳(圖片來源／IG@chiuchiu1218)

Carson Retro Diner卡森復古美式餐廳(圖片來源／IG@chiuchiu1218)
Carson Retro Diner卡森復古美式餐廳(圖片來源／IG@chiuchiu1218)

地址｜新北市土城區廣興街63號

營業時間｜11:00~21:00（週二公休）

Big Al’s Burgers

位在市民大道上的漢堡Big Al’s Burgers餐廳，被網友推薦台北深夜美食餐廳，是由知名網美Veeda開的漢堡店，店內牆上掛著Hand Made Here Everyday的霓虹燈飾，強調每日餐點都是現做現賣！整體橘、白、綠配色還有許多充滿童心的可愛裝飾讓Big Al’s Burgers多了份美式西岸街頭的超棒氣氛，餐廳各個角落都讓人無法自拔的一直欣賞。

Big Al’s Burgers(圖片來源／@berrylin29)
Big Al’s Burgers(圖片來源／@berrylin29)

推薦大家可以點「主廚炸雞堡」、或是喜歡重口味的可以嘗試「巧克力花生醬堡」漢堡麵包帶有獨特奶油香，以及人氣必點「秘製炸雞」會附上泰式酸辣醬+酸奶醬及特調醬，肉質鮮嫩搭配特調醬而爆紅，不誇張每一桌都能看到它的身影呀～人氣Big Al’s Burgers常常有座無虛席盛況，記得一定要先訂位唷。

Big Al’s Burgers(圖片來源／@veedachang_)
Big Al’s Burgers(圖片來源／@veedachang_)

地址｜台北市松山區市民大道四段 179號

營業時間｜MON/TUE/THU18:00-00:30、WED/FRI/SAT/SUN18:00-01:00

Everywhere burger club漢堡俱樂部

⚠️2022/5/8起休息兩個月再營業

小編心中第一名愛店！Everywhere burger club早期是由一台「Everywhere Food Truck」餐車起家，後來在國父紀念館小巷弄打造出獨特的美式復古硬派風格Everywhere burger club漢堡俱樂部店面。身旁周遭朋友不斷地推薦，結果小編一試成主顧就從大學吃到出社會，每每去吃都讚嘆廚師的手藝，難怪風靡整個台北美食界。

Everywhere burger club漢堡俱樂部(圖片來源/@peilan_food_travel)
Everywhere burger club漢堡俱樂部(圖片來源/@peilan_food_travel)

Everywhere burger club漢堡俱樂部(圖片來源/@peilan_food_travel)
Everywhere burger club漢堡俱樂部(圖片來源/@peilan_food_travel)

初次去吃的可以點「杏仁碎培根花生醬」、「熱帶炸鳳梨莎莎」漢堡，喜歡吃辣的必點「墨西哥酪梨混醬」漢堡，辣度足夠、口感清爽，再搭配上香草奶昔超滿足～非常期待Everywhere burger club漢堡俱樂部重啟的那天，絕對是人山人海景象呀～

Everywhere burger club漢堡俱樂部(圖片來源/@peilan_food_travel)
Everywhere burger club漢堡俱樂部(圖片來源/@peilan_food_travel)

Everywhere burger club漢堡俱樂部(圖片來源/@peilan_food_travel)
Everywhere burger club漢堡俱樂部(圖片來源/@peilan_food_travel)

地址｜台北市大安區光復南路420巷21號

營業時間｜（待公布）

Butcher jr. by Lanpengyou小屠夫漢堡

中山站的小屠夫漢堡是台北信義美食 Butcher by Lanpengyou的分店，以黑白質感、清水模設計，主打簡約、快速、不提供訂位的半自助式用餐環境，菜單提供五款漢堡選擇，自由搭配牛、豬、雞肉等肉排，擁有多達二十幾種搭配方式，再來上一杯招牌奶昔，輕鬆滿足漢堡控的味蕾~

Butcher jr. by Lanpengyou小屠夫漢堡(圖片來源／ReadyGo)
Butcher jr. by Lanpengyou小屠夫漢堡(圖片來源／ReadyGo)

菜單設計特別，以真空包裝呈現，小編分別點的是double、tartar，漢堡麵包麵皮柔軟散發奶香味，tartar上的自製塔塔醬甘甜爽口，搭配炸魚排剛好不油膩～招牌屠夫奶昔由七種進口莓果和冰淇淋打成，酸甜口感和諧搭配著漢堡的重口味。此外，店內還有販售著Butcher jr. by Lanpengyou自家衣服和帽子。

Butcher jr. by Lanpengyou小屠夫漢堡(圖片來源／ReadyGo)
Butcher jr. by Lanpengyou小屠夫漢堡(圖片來源／ReadyGo)

Butcher jr. by Lanpengyou小屠夫漢堡(圖片來源／ReadyGo)
Butcher jr. by Lanpengyou小屠夫漢堡(圖片來源／ReadyGo)

地址｜台北市中山區中山北路一段140巷2-2號1樓

營業時間｜平日11:30-14:30、17:30-21:00、假日11:30-21:00

Route 3 三號公路

網友推薦採草莓必備行程之一：到Route 3 三號公路大嗑漢堡！就像美國公路上會出現的美式餐廳，有著霓虹燈的大招牌，又開在苗栗寬敞的鄉間道路上，很適合當作休息站，來一份罪惡的花生牛肉堡，看著留下來的起司，誰能抵擋的了誘惑呢？推薦苗栗好吃又好玩的美式餐廳給你們。

圖 / IG @vianliu0502
圖 / IG @vianliu0502

地址｜苗栗縣大湖鄉富興村007鄰八寮灣33-41號

營業時間｜11:00 ~ 20:00

更多美式餐廳推薦

LillA美式餐廳

想去LA不必出國，來新開幕於竹北的LillA南加州現代風格餐廳，提供美式料理外也有日常烘焙，12米挑高環境，寬敞明亮、採光好座位多，充滿陽光加州的放鬆氛圍，才剛開幕就在網路拿下五星好評，門口招牌肯定會成為下一個熱門打卡點呀～

LillA美式餐廳(圖片來源／@elena_0921)
LillA美式餐廳(圖片來源／@elena_0921)

LillA美式餐廳(圖片來源／@elena_0921)
LillA美式餐廳(圖片來源／@elena_0921)

LillA美式餐廳(圖片來源／@everlasting707)
LillA美式餐廳(圖片來源／@everlasting707)

LillA美式餐廳(圖片來源／@everlasting707)
LillA美式餐廳(圖片來源／@everlasting707)

烘焙坊有各式點心麵包，人氣必點「經典肉桂捲」上鋪滿一層乳酪糖霜醬，不太甜且層次豐富，用餐氣氛好、價格平價，讓許多初訪遊客留下好印象，四月底早午餐菜單，晚餐菜單，飲料單都已更新～

LillA美式餐廳(圖片來源／@elena_0921)
LillA美式餐廳(圖片來源／@elena_0921)

地址｜新竹縣竹北市莊敬南路29號

營業時間｜11:00-15:00、17:00-22:30 ⚠️週一、週二公休

延伸閱讀>>【北部快餐車懶人包】饕客最愛！隱藏美食大公開 人氣希臘烤肉捲 美式鄉村派

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漢堡 公路 麵包

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