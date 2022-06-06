超激省！星巴克「20張飲料券」分享組痛快暢飲，夏日新品必嚐「起司風味星冰樂、冰柚咖啡、喵咪吐司」

對抗炎熱夏日，星巴克推出了2款「甜點系星冰樂」新品、清爽消暑的「冰柚冷萃咖啡」、雙口味「喵咪法式吐司」，多種甜美口感滿足幸福夏季的輕奢放縱，防疫期間為減少接觸，星巴克LINE官方帳號於6/8起限量發「夏至分享組」優惠組合，一口氣可獲得16電子飲料券+4張特大杯新品體驗券，超級好康還可轉贈親友一起享用！

星巴克預計於6/8全門市上市推出「甜點系星冰樂」，推出「綜合莓起司風味星冰樂」結合酸甜綜合莓果與起司風味醬，搭上全麥餅乾粉有如蛋糕結構，再撒上起司絲造型巧克力裝飾，成了一杯可以用喝的美味起司蛋糕甜點；「榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂」則是將起司風味醬混和摩卡、榛果風味調製出，充滿濃郁的巧克力和堅果風味的咖啡星冰樂；「夏日冰柚冷萃咖啡」以碎冰與蜜柚醬組合的驚喜酸甜，感受到葡萄柚、蜂蜜遇上冷萃咖啡，十足清爽消暑。而此次也同步推出醇濃抹茶粉與義式濃縮咖啡結合而成層次豐富的「醇濃抹茶咖啡」以及醇濃抹茶粉調製成的美味星冰樂，帶來濃郁雅致茶香的「醇濃抹茶星冰樂」

綜合莓起司風味星冰樂。圖／星巴克提供

榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂。圖／星巴克提供

而減少防疫期間接觸6/8起，星巴克LINE官方帳號更有專屬限量發售「Midsummer Share Box 夏至分享組」七折優惠組合2,260元：內含150元電子飲料券(16張)及特大杯季節新品飲料體驗券(4張)，還有30天優惠期間內可單券轉贈親友，用不完還可無痛退款、符合全數兌換條件，購買者還有機會可獲贈掛耳式咖啡券，超激省的優惠也成為最貼心的遠距陪伴。

還有吸睛美食點心同步推出，「喵咪法式吐司」，以法芙娜巧克力和優質麵粉製成的雙口味法式吐司，甜而不膩，是搭配咖啡的絕佳選擇，以及「可可牛奶威化捲收納盒」內含2包香甜牛奶夾心的酥脆可可威化捲，搭配搭配大地綠及奶茶灰兩款夏日野營色的前扣式收納盒，精緻可愛實用性大大加分。

喵咪法式吐司、可可牛奶威化捲收納盒。圖／星巴克提供

夏日冰柚冷萃咖啡。圖／星巴克提供

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