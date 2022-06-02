摩斯紅茶升級神品啦！「鮮奶茶＋巴斯克蛋糕」涼夏首選網推爆

別以為摩斯漢堡的本體是「紅茶」！身為速食控的你，絕對不能錯過這次升級，摩斯漢堡把紅茶upgrade、端出「摩斯經典奶茶」了，並同步推出「巴斯克乳酪蛋糕」，就是要你享受涼夏新食感。

摩斯經典奶茶。圖／摩斯漢堡提供

隨著氣溫漸升，爽口又開胃的料理，一直都是初夏用餐首選，摩斯推出甜點新品「MOS巴斯克乳酪蛋糕」，主打無麩質甜點，以高雄147號米種製成的米穀粉取代小麥麵粉，加入在地生產的黃檸檬汁與澳洲卡夫乳酪，送入烤箱烤至微焦，一口嘗入焦糖淡淡香氣馬上沁鼻而來，入口即化的口感，令人齒頰留香，療癒午后辛苦的你。

「MOS巴斯克乳酪蛋糕」單個售價85元，搭配套餐可享加購價80元。另外，摩斯漢堡特別推出幸福午茶優惠，含MOS巴斯克乳酪蛋糕及中杯摩斯咖啡，原價135元，優惠價109元，而經典紅茶為基底調配的「摩斯經典奶茶」售價50元，不添加奶精與香料，由100%純淨優質牛乳，完美比例調合而成，最適合炎炎夏日的消暑飲品。

MOS巴斯克乳酪蛋糕。圖／摩斯漢堡提供

售價70元的「義式牛肉蛋沙拉堡」，也是偏好清爽零負擔的你，特別的新選擇。「義式牛肉蛋沙拉堡」嚴選紐西蘭草飼牛製成肉排，搭配元氣煎蛋，佐以綿密滑嫩雞蛋沙拉、鮮甜萵苣層層堆疊，以義式香檳荷蘭醬點綴，蔬菜的鮮甜、雞蛋沙拉的爽口與鮮嫩肉排在舌尖綻放，飽足感滿分，又相當清爽不膩口。

此外，對於即將來臨的暑假與大學入學考試，摩斯漢堡更祭出LINE好友獨享優惠。6/16至6/30只要到店出示LINE好友獨享優惠圖片，可享「紅心芭樂蒟蒻冰茶」或「冬瓜檸檬蒟蒻冰茶」任選2杯原價150元，優惠價109元，每杯加價10元還能升級為海鹽烏龍茶歐蕾。6/27至7/3早餐時段，摩斯也推出元氣朝食「元氣牛肉蛋堡」套餐，原價90元，出示LINE好友獨享優惠圖片，即能以優惠價69元品嘗，購買兩套加碼享優惠價130元。

同時，為了幫考生、家長提振精神，摩斯同步釋出咖啡優惠，6/27至7/12只要到店出示LINE好友獨享優惠圖片，可享「中杯摩斯咖啡」加10元多一杯的超值優惠，預祝考生們金榜題名！