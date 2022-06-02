開幕連3天買1送1！「伊莉莎白紅茶書房」插旗台南 經典珍奶打頭陣 加碼大杯飲品折10元

總部在北部的「伊莉莎白紅茶書房」，插旗南部的首間店-台南善化殿，在5/22時試營運，帶來3波誠意滿滿的開幕優惠：消費任2杯飲品，就能獲得半價券；正式開幕日連3天指定品項買一送一，最後還有每杯飲品直接折10元的活動，預計在台南手搖飲戰場掀起波瀾。

圖／伊莉莎白紅茶書房粉專

伊莉莎白紅茶書房以英國女皇為品牌形象，嚴選世界各地的紅茶，帶大家感受紅茶的細膩，不用出國，只要一口就能感受濃濃歐式風情。像是試營運期間贈送的「伊利美人蜜紅」(半價券)，琥珀般的茶湯入口不苦澀，還飄著熟果蜂蜜香；接著有經典款的維多利亞黑寶石珍奶、椰香雪凍與紅茶清爽驚艷的組合-白雪凍美人蜜紅，及頂級伯爵紅茶加上每日現切的多種水果-英式水果茶等3款茶，在正式開幕後連續3天買一送一的活動裡等著大家來品嘗。

第3波優惠則有康堤絲絨生乳、世界紅茶之王、雅典娜金蘋果、紅柚鮮Q四季春、頭等四季春、康堤白金拿鐵等品項大杯折10元的小確幸。

圖／伊莉莎白紅茶書房粉專

5/22善化店試營運當天，立刻受到在地粉絲們歡迎，訂餐電話被打爆、讓人只能現場排隊，足見「紅茶之王」的魅力。接下來想要體驗連續3波優惠的紅茶控們，要筆記店家公布的細節，以免撲空買不到唷！

圖／伊莉莎白紅茶書房粉專

連續三波優惠

5/22~6/4試營運：

消費任2杯飲料，送「伊利美人蜜紅」半價券

6/5~6/7開幕優惠限時指定飲品買一送一：

6/5維多利亞黑寶石珍奶、6/6白雪凍美人蜜紅、6/7英式水果茶

活動時間11:00~19:00，每人限購兩組，僅能現場排隊

6/8~6/16加碼：

大杯指定飲品限時折10元，康堤絲絨生乳、世界紅茶之王、雅典娜金蘋果、紅柚鮮Q四季春、頭等四季春、康堤白金拿鐵

圖／伊莉莎白紅茶書房粉專

圖／伊莉莎白紅茶書房粉專

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