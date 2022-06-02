端午吃粽配炸雞！ 「半半炸雞」小資限時省、麻婆系「金子半之助」人人有獎抽免單

迎接端午連假，香繼光集團旗下「繼光香香雞」與「金子半之助」祭好康，讓大家開心配粽一起吃。6/3至6/5推繼光香香雞當紅新品「正韓半半炸雞」特價優惠現省20元，金子半之助攜手日本電視冠軍職人品牌つじ田，推出日本人氣NO.1的「麻婆豆腐全新系列」，於6/2至6/16共15天，會員當日消費點任一麻婆系列套餐，可獲電子刮刮樂一張，有機會獲得2款人氣丼飯免費或買一送一，人人有獎瘋狂送！

繼光香香雞與台中打卡知名燒肉品牌－Ribbon醴本聯名的「正韓半半炸雞」，現點現炸12支酥炸鮮嫩雞翅及棒腿，再搭上醴本兩款特製醬料「稻香煙燻炭烤醬」、「韓式泡菜起司醬」及獨家鍋粑，超具設計感的炸雞盒一上市即造成搶購，新品售價一盒469元，端午連假限時三日電話預訂特價優惠現省20元，只要449元。

圖／香繼光提供

金子半之助與日本電視冠軍職人辻田雄大社長 品牌つじ田聯名麻婆系列新品，完美結合「酥鬆天婦羅」與「日式中華風麻婆豆腐」，香麻四溢香氣撲鼻而來。自6/2至6/16加入會員，不管是點購人氣款「麻婆雙饗丼」或「稻庭風麻婆烏龍麵食」，皆可參加刮刮樂活動，有機會獲得「江戶前天丼」(售價430元)、「麻婆雙饗丼」(售價369元)免費主餐，還有機會抽中主餐買一送一。

圖／香繼光提供

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