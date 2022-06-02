飄香一世紀「小林煎餅」　融合日式製餅工藝與法式烘焙藝術

集合7種口味煎餅的分享包。 圖：小林煎餅／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】小林煎餅在每一個世代都有不同的記憶與味道，對於4～5年級生來說是「木炭烘焙煎餅」，小麥餅的炭香味在口中蔓延開來，而對於6～7年級生則是包著奶油內餡、熱騰騰的「釣鐘燒」，每一口都吃得到的奶香味，喚起消費者對食物單純的記憶。而這來自小林家族父親林振南的4支煎仔，母親的1根扁擔，堅持以真材實料的用心，挑出1世紀的煎餅香。

創始人林振南習日製餅工藝 從台灣發跡銷往全世界

小林煎餅董事長林文華表示，早在日據時代，「小林煎餅」的創始人林振南先生便前往日本，習得日本傳統製餅工藝。因為姓林，加上店鋪小小的，經營規模也小小的，便將店名取做「小林」，而當時生產的糕餅中，以煎餅最受歡迎，於是定名為「小林煎餅」。

▲小林煎餅門市。 圖：小林煎餅／提供

從早年以木炭烘焙煎餅，第一代父親忙著翻煎餅，孩子幫忙分類和包裝，媽媽再一筐筐挑去賣，到現在的全自動生產線，「小林煎餅」不只內銷全國各地，更外銷到美國、英國、加拿大、香港、中國大陸等地，都能見到「小林煎餅」的蹤跡，讓大家都能吃到台灣本土的好味道，回味古早傳統的煎餅香。

面對困境改變銷售策略與產品 60年老店浴火重生

「小林煎餅」在地方打出知名度之後，拓展北部業務，日夜穿梭於雙北、桃園縣市的大街小巷中，還成為捐血中心的捐血人營養補給品，爾後也在各大超市與便利商店鋪貨。林文華指出，進軍大賣場雖然可以增加銷售力道，但還得負擔退貨與倒帳風險，加上經銷商抽取的利潤，實際拿到自己口袋的利潤很有限。

因此，「小林煎餅」一直思考行銷通路的改變與創新，最後決定自營通路，接連在台中大甲、台北、台南開設直營店。但自營通路何其難，小林煎餅的門市不可能像便利店遍及大街小巷，也無法像大賣場販售品項五花八門，並以低價吸客優勢。若無人潮，即無業績，讓第二代與第三代林家子孫，再度陷入低潮。

▲瓦煎燒餅紋依時令節慶變化。 圖：小林煎餅／提供

為此，第三代經營者林子傑再次前往日本取經，不斷運用巧思，堅持不摻一滴水的真材實料，研發出可以同時體驗趁熱、冷藏、冷凍3種口感的人氣美食：「釣鐘燒」，在即將開通的中二高清水服務區進駐，沒想到口耳相傳之下，甜度適中的釣鐘燒漸漸受到旅客歡迎，後來改以自動化機器生產，最高一天可以賣出10萬個，每月營收近2,400萬元的亮眼成績，成為「小林煎餅」的搖錢樹。

▲「富林園洋菓子Petit Forêt」提供節慶買伴手禮盒。 圖：小林煎餅／提供

雖然釣鐘燒解決了「小林煎餅」的經營困境，但不忘本的林文華，還是希望能重新擦亮煎餅的金字招牌。因此創意發想讓客人自己在煎餅上「動手腳」，提供客製化的彩繪煎餅，不但能夠結合在地文化，在煎餅上烙印特殊節慶餅紋，更能依客戶的需求，烙下獨一無二的專屬印記，表現真心誠意。

▲剛出爐的釣鐘燒，乳香濃郁滑順。 圖：小林煎餅／提供

「台灣小麥的故鄉」在大雅 富林園洋菓子美味成立

為拓展品牌故事，「小林煎餅」在2009年2月於大雅設立首家門市，成立「富林園洋菓子Petit Forêt」關係企業，主要生產法式燒果子、長崎蛋糕等法式點心，並有多樣化的喜餅及彌月禮盒。問起為何將首家門社設在大雅？林文華指出，小麥是煎餅的主要原料，但台灣小麥大部分仰賴國外進口，多數人不知道台灣有種植小麥，究竟何處培育著小麥呢？答案就是「台中市大雅區」，大雅鄉小麥田種植面積達70餘頃，是全台種植面積9成，素有「台灣小麥故鄉」之稱！每年3月，金黃麥穗所形成的麥浪，猶如置身於歐洲麥田。

▲以南法鄉村城堡為概念的「富林園洋菓子Petit Forêt」。 圖：小林煎餅／提供

「富林園洋菓子Petit Forêt」除了要發揚發揚小麥文化，因此將建築體外觀以南法鄉村城堡為概念，遠離繁華的都市，選擇了樸實幽靜的農村，意味著PF從自然、樸實出發，Petit Forêt為法文「小森林」之意，汲取森林中純淨無污染的天然資源為素材，調合出自然而細緻的深層美味，結合日本講究嚴謹的製果技藝，與法式追求極致的烘焙藝術，不論食材、製程、視覺呈現，講求每一項細節，在「PF洋菓子森林」中，可以感受到製果師傅用心賦予每項洋菓子專屬的美味祕密，捨棄能讓蛋糕輕易表現出色、香、味的原料素材，堅持選用天然食材，不添加人工色素及發泡劑，質樸的外觀下，象徵的是健康幸福的概念！

▲大人小孩都可跟著專業的烘焙師一起動手做甜點。 圖：小林煎餅／提供

感受南法慢活與悠閒生活 提供旅客體驗下午茶DIY

林文華表示，「富林園洋菓子Petit Forêt」復古鄉村風中帶有舊舊的感情與滿滿回憶，並提供給人親切、放鬆的感覺，希望來到此的朋友能感受南法的慢活與悠閒的生活，並能把這份幸福感動傳遞家人或朋友，現在旅客可以在這裡品嚐下午茶，購買伴手禮之外，也可以在這體驗下午茶DIY課程，無論是大人小孩來上課都能穿上圍裙、戴上廚師帽，跟著專業的烘焙師一起動手做甜點，讓大家不用出國就有機會體驗南法麥鄉甜點之旅！

無論是煎餅、釣鐘燒、洋菓子，「小林煎餅」與「富林園洋菓子Petit Foret」秉持著相同的用心和堅持，60多年來始終如一的真誠，繼續創造讓消費者難以忘懷的好味道。

▲北海道輕乳酪由日本師傅親手教導傳授，每日限量供應。 圖：小林煎餅／提供

相關資訊：

釣鐘燒烘焙門市：鎮瀾門市部、大雅門市部、豐原門市部、清水服務區支舖

小林煎餅門市：關西服務區支舖、台中車站、泰安服務區支舖

富林園洋菓子Petit Forêt 地址：台中市大雅區中清路四段340號

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