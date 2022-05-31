端午連假外送優惠！ 爽吃12 家 Uber Eats 熱門美食 「漢堡王、胖老爹、春水堂」買一送一
本土疫情未趨緩之前，民眾宅在家防疫，外送平台即是好夥伴。Uber Eats即日起至6/28陸續推出「來點好食在」系列活動，首波祭出連鎖餐廳熱門美食買一送一、八方雲集精選套餐 8 折、新用戶 300 元折抵優惠三重好康優惠，並公布「全台十大巷仔內百元美食榜」，讓消費者在家防疫大飽口福也能精省荷包！
Uber Eats 盤點「全台十大巷仔內百元美食榜」，從早餐、正餐到宵夜橫跨不同時段的餐飲選擇皆入榜，肉蛋吐司、涼麵、滷肉飯、鹽酥雞、雞排、米糕、蒸餃等台味國民美食強佔排行榜，顯示台灣人偏好的平價美食仍以台式小吃最得饕客心。
熱門美食買一送一(限6月7日前Uber Eats外送)
漢堡王：花生培根牛肉堡119元、4塊雞塊50元，皆買一送一
胖老爹：甜不辣55元，買一送一
清原芋圓：芋頭沙西米露（660ml）75元，買一送一
21風味館：雞肉洋蔥圈65元，買一送一
春水堂：黃金香酥雞115元，買一送一
YAYOI彌生軒：和風蘿蔔豚肉煮91元，買一送一
Subway：舒味思氣泡水大杯（660ml）35元、現烤餅乾1片20元，皆買一送一
伯朗咖啡：美式咖啡110元、拿鐵咖啡130元、橙花檸檬紅葉茶130元，皆買一送一
Flash Coffee：閃電黑咖啡小杯50元、冰煉乳拿鐵小杯90元，皆買一送一
Mr.Wish：大荔貴妃紅茶50元
鮮茶道：西柚美眉60元
八方雲集精選套餐8折：在6月7日前推出Uber Eats外送8折套餐，「招牌鍋貼＋玉米濃湯或酸辣湯＋燙青菜」原價160元、特價128元。
另外，6/1~6/30首次註冊Uber Eats App的新用戶，不僅可享註冊30天內無限次數免運費優惠（訂單須滿最低消費金額），新用戶輸入優惠序號「六月三百」，消費金額滿199元可享150元折抵優惠，限輸入後14日內使用完畢，優惠數量有限，送完為止，本優惠不適用生鮮雜貨商家及部分餐廳。
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