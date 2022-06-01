麥當勞點心買1送1、摩斯紅茶買20送20！6月「餐飲+手搖」優惠集合，還有經典咖啡買3送3、火鍋配料加3元多3件

2022年已經過了一半，不知不覺已融入防疫生活許久，按慣例特別整理「6月限定優惠」繼續慰勞努力不懈的大家，超過20家好康優惠，包含麥當勞、頂呱呱、一蘭拉麵、bb.q CHICKEN、全家便利商店、肉多多、摩斯、怡客、麻古茶坊、春陽茶事、CoCo、拾覺、大苑子、TEA TOP、不要對我尖叫等，咖啡、手搖、速食火鍋統統有，為生活補充全新動力好好吃一頓再出發！

速食、餐廳

圖／麥當勞官網

麥當勞

6/1至7/5「3大點心買1送1」，凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「WINGS」，即可享有「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」、「蘋果派」任選「同品項買1送1」。

頂呱呱

6/1至6/5推出「一斤雞⁺ 220元」，經典原味炸雞600克+地瓜薯條乙份，門市價220元，外送平台286元，凡購買活動組即可享有49元加購呱呱包、德式香腸、2杯35元指定飲品等優惠。

一蘭拉麵

6/1至6/15期間，來店單點「加麵」，可再加贈「加麵」餐券1張；購買伴手禮商品滿1,000元，即可獲得電子刮刮卡（可累積，1人最多3張）。6/1至2023/5/30期間，累積APP點數兌換的「加麵」餐券達5張，即可獲得「神秘好禮」1份。

bb.q CHICKEN

即日起至6/30，平日於指定門市內用或外帶，消費「全炸雞系列」餐點，包括：半半炸雞／雙味全雞／去骨炸雞／雞翅／雞腿／套餐，贈送「炸物三選一」一份(炸薯條／甜心QQ球／炸地瓜薯條，三選一)原價88元。

21世紀

即日起至6/5，21世紀推出買「香草烤雞餐」就送超人氣點心「雞寶盒」，原價680元限時推出480元優惠價，現省200元。

大阪王將

6/1至6/5快閃推出來店點選「燒餃子」買一送一，6/6至6/30端午除餓好康再加碼，點選「咖哩天津炒飯、煙燻牛肉炒飯、海鮮五目炒飯、五目炒飯」，指定炒飯套餐系列享7折。

肉多多

6/1登場「好料4選1」活動，2人4人餐多1元多加1件、6人餐多3元多加3件，可任選活力梅花豬、無骨鮮雞腿、活力培根豬、蛤蜊搭配(會員限購乙份套餐)。

咖啡紅茶

圖／摩斯漢堡

全家

快閃推出「Let’s Café經典拿鐵」優惠，已有開通使用全盈+PAY支付者，6/1早上10點~晚上23:59打開全家APP「隨買跨店取」，使用全盈+PAY支付，即可享有Let’s Café經典拿鐵(中杯)買3送3優惠。

摩斯

即日起至6/5透過摩斯APP「安心取溫馨送」買券、送券，能享有「摩斯冰紅茶」買6送2、買10送10、買20送20等組合優惠，即日起至6/30也有「摩斯咖啡」買6送2等優惠。

怡客咖啡

6/1至6/30怡客店內菜單外帶享85折，五款餐盒「嚴選豬里肌餐盒」、「好爽雞腿肉餐盒」、「義式肉醬蛋包飯」、「清爽洋芋嫩雞沙拉」、「嫩雞茄汁義大利麵」期間優惠價只要120元(原價180元)。

手搖飲料

左圖為示意圖。圖／大苑子提供

麻古茶坊

即日起至6/5推出「麻古購平台專屬優惠」，到麻古購平台登入會員，就可以獲得超人氣「高山金萱茶」杯裝免費升級瓶裝超大容量。

康青龍

6/1至6/5，凡購買康青龍「芒果悠美」一杯，即可免費贈送超人氣「沁心金萱」一杯；6/1至6/30龍來訂線上點餐指定飲品自取滿百元，限定「這批很純」、「雨露茶山」系列即享9折優惠。

CoCo

6/1至各門市當日打烊，於CoCoLine官方帳號領券後，前往都可訂點購「仙草蜜(大)or蕎麥冬瓜露」憑券第二杯5元。

拾覺

6/3至6/5拾覺推出四款飲品任選第二杯半價活動，蘇打鹹檸七60元、芭樂檸檬凍飲60元、檸檬綠/紅/青50元、冬瓜檸檬45元(以價低者為半價優惠)。

春陽茶事

6/3至6/5至春陽茶事門市購買冬瓜檸檬系列(古意冬瓜檸檬／冬瓜檸檬粉條)，享大杯現折10元優惠(一人限購2杯，恕不提供外送和來電自取服務)。

TEA TOP

6/3至6/5加入TEA TOP品牌官方LINE@好友，即可獲贈「幸福的寄凍系列飲品嚐鮮價」活動圖示，至指定門市購買幸福系列飲品並秀出活動圖示，即可享新品現折5元。

大苑子

即日起至6/5掃描大苑子的消費發票，就有機會獲得「愛文芒果冰沙7元優惠券」，全台限量555張。

Bubble Z

即日起至6/10 Bubble Z祭出限時12天「加1元多1杯」優惠，凡購買芒果系列飲品任1杯，即可用1元加購大杯「茗茶系列」飲品，包括紅水烏龍、上等茉香綠茶、凍頂烏龍綠茶及阿薩姆紅茶共4款。

鬍子茶WHO’S TEA

即日起至6/12至全台鬍子茶WHO’S TEA門市點購百年製茶專家聯名「520蜜月系列」，即可免費加料「玉露凍」。

可不可熟成紅茶

6/1至6/14可不可熟成紅茶新客獨家，期間限定「春芽系列買一送一」，訂購指定飲品「春芽綠茶」與「冰鳳春芽」享大杯限量買一送一優惠。(Uber Eats新用戶限定優惠，每帳號每日限於同一分店使用一次，每訂單最多買五送五)。

不要對我尖叫

不要對我尖叫攜手蝦皮購物推出超優惠電子票券，限時搶購時段：6/6「香柚檸檬氣泡飲」活動優惠價29元、「玫瑰紅茶歐蕾」6/6優惠特價40元；6/18「桂花烏龍」活動優惠價16元(皆限量1千份，售完為止)。6/15至6/22再推「香柚荔枝水果茶」特價39元、「荔枝冰茶」特價45元(皆限量500杯，售完為止)。

Tplus茶加

即日起至7/31限時加碼祭出憑「此新聞報導畫面」到店消費，不限金額就贈送「金鳳烏龍」1杯(價值35元)。

FLASH COFFEE

即日起至6/30止，整整六月祭出超激優惠「飲品、餐食、甜點 全面8折」，以及FLASH COFFEE特選咖啡豆、濾掛咖啡組首度超狂「買一送一」。

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