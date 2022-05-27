現省200元！ 限時7天 21世紀端午「好食雞套餐」 送超人氣雞寶盒
愛吃烤雞趁端午節連假搭著肉粽一起吃！21世紀於5/30~6/5，連續7天推出買「香草烤雞餐」就送超人氣點心「雞寶盒」，原價680元限時推出480元優惠價，現省200元開心吃。
21世紀限時7天販售高CP值優惠搭配，凡購買「Fun粽好食雞套餐」就雞寶盒，整份餐點包含：香草烤雞x1、烤雞專屬沾醬x2、中杯四季春冰茶x2、雞寶盒x1，限時優惠價只要480元，此優惠套餐現省200元，foodomo美食外送平台也同享優惠，有烤雞有炸雞還有配餐點心，趁著假期享用放縱美食。
另外，21世紀每日銷售近千份的香草烤雞腿時蔬飯餐(單點135元)，鮮嫩多汁的21香草烤雞腿及豐富時蔬、下飯配菜，配上國產Q彈白米飯，來21世紀買烤雞餐的同時，還可以帶一份香草烤雞腿時蔬飯餐盒祭祀地基主，不僅吃得美味連準備也超方便。
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