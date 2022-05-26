第2碗只要10元！ 麻十七川滷專売所主推香麻「鮑魚小麵」 快閃新竹遠東巨城

喜愛香滷小吃的朋友快看！ 由文青車輪餅品牌青畑九號豆製所老闆所創的「麻十七川滷專売所」即日起至6/30快閃新竹遠東巨城，讓您省荷包，只花10元就能吃到香麻鮑魚小麵，快來試試端午不吃粽子，改吃鮑魚吧！

年初於遠東百貨竹北店開幕的「麻十七川滷專売所」，使用花椒、香草、桂皮、八角、白荳蔻及茴香等經典十七種中藥秘製而成的滷汁，浸漬48小時涼滷，深受新竹在地人好評。獨創「鮑魚小麵」更是「香大於麻，麻大於辣」獨特風味，還大方提供麻十七椒麻和川南魚醬等2種特色沾醬汁，讓消費者選擇搭配滷味食用。

圖／麻十七川滷專売所提供

「麻十七川滷專売所」於即日起~6/30，於新竹遠東巨城百貨四樓美食街快閃登場，每日前30名客戶，買鮑魚小麵系列，相同品項第二碗10元；另外，買滷味滿199元送川南招牌小麵1碗，滿399元送鮑魚小麵1碗，愛吃滷味的新竹人追起來。

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