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再等兩個月！ 「壽司郎」桃園國際路店8月重新營業　網敲碗：真的是太久了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎官方粉專、記者陳睿中攝影
圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎官方粉專、記者陳睿中攝影

2022年3月份於桃園市國際路「壽司郎」發生機車被縱火事件，廚房被波及受損，自4月起暫停營業修繕設備，壽司郎官方粉專最新透露，預計8月上旬恢復營業，詳細日期將再另行公布⁣。喜愛壽司郎的饕客們還得敲碗還得再等2個月！

圖／壽司郎提供
圖／壽司郎提供

桃園呂姓女子不滿前女友與男同事親近，得知其與在壽司郎上班的男子交往，今年3月到壽司郎桃園國際店潑汽油燒男子機車洩憤，結果火勢猛烈，波及一整排14輛機車及店家設備，火勢也延燒到營業中店面，將外牆、排風管、餐廳後場廚房冰箱及食材、室內電線版路等，當時店內還是客滿狀態，餐廳員工見狀，緊急疏散數十名用餐顧客，直到消防隊到場後才在下午撲滅。

據台湾スシロー 台灣壽司郎官方粉專，最新消息提到「桃園國際路店因內部設備修繕，預計八月上旬恢復營業，確定日期將再另行公布⁣」，網友得知壽司郎桃園國際路店預告恢復營業時間後，紛紛留言「維修好久...」、「居然還要再等兩個月」、「終於～不用在大老遠跑去巨城吃」、「這真的是太久了」，也有人敲碗說「真的是無妄之災，期待桃園開第二家啦」。

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