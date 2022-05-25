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車庫變成咖啡廳！羅東「美美子咖啡」展新店，手煮焦糖乳酪布丁必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／美美子みみこ homemade cake臉書粉專
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賈伯斯在車庫創立了手機巨擘Apple，在台灣羅東也有在車庫創建了咖啡廳，經過將近五年的經營與創新，近日甚至在文化工場正式展新店了，一起來瞧瞧「美美子みみこ homemade cake」的傳奇之旅吧！

圖／旅遊美食萊點特別攝
圖／旅遊美食萊點特別攝

作為「美美子みみこ homemade cake」創辦人的美美子，一開始僅是一種對美食與對食材堅持的執念，在住家的一樓車庫經過改造與創新打造成蛋糕咖啡廳，原先的初衷也只是鄰居開始向她訂蛋糕，便開啟這段奇幻之旅，在堅持「所有人都能身體健康平安」的經營理念下，任何甜點或蛋糕，都保證不添加任何人工添加物、人工香料、或是任何危害身體健康的原物料。繼曾至新竹大遠百快閃駐點、宜蘭成立斑比山丘分店後，今年正式於羅東鎮純精路一段96號的文化工場展新店，開創咖啡店奇蹟！

圖／美美子みみこ homemade cake臉書粉專
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而美美子咖啡廳販售的甜點多樣且多元，不僅好吃，更在乎的是消費者的健康。販售的甜點包含手煮焦糖乳酪布丁，布丁入口即化的綿密口感配上吃得到濃郁的焦香味，是許多老饕來店必點。其他還有讚不絕口的伯爵拿鐵蛋糕、大人味提拉米蘇等蛋糕外，另一大販售亮點還包含假日限定的雞蛋糕，嚴選法國的頂級伊思妮奶油，把奶香的濃郁發揮到極致，有經典原味、季節限定草莓卡士達口味，真的吃得到整顆草莓，其他常售口味還有黑糖麻吉卡士達、萊姆葡萄微醉卡士達等，一口接著一口非場好吃。

圖／美美子みみこ homemade cake臉書粉專
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圖／美美子みみこ homemade cake臉書粉專
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現在因應文化工場新店的成立，也開拓更多美食與販賣種類，像是試營運的「美美子餐包朝午食」，餐包蛋奶素可食，而朝午食裡會搭配德式香腸，若有蛋奶素需求可換成生菜。且還在試營運階段，老闆美美子非常歡迎大家能多多支持與捧場，值得一提的是人氣雞蛋糕因為尚未正式開伙暫時沒有供應喔，建議前往前可致電詢問欲享用的甜點或美食，以免當日賣光或未開賣而向隅喔。

圖／美美子みみこ homemade cake臉書粉專
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圖／旅遊美食萊點特別攝
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美美子文化工場店

地址：宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號-文化工場

電話：03-9005000

營業時間:10:10～17:10（最後點餐時間為16:30)

粉專：https://www.facebook.com/mimiko.homemadecake/?ref=page_internal

圖／美美子みみこ homemade cake臉書粉專
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圖／美美子みみこ homemade cake臉書粉專
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