貓奴特有感！ 肯德基最新「莓果奶酥撻」甜點像什麼 網歪：貓砂盆撻

日前傳出「要跟蛋撻劃分界線」的肯德基，於5/23大動作發表正式宣告，最新革命性加入甜點領域，首發推出「莓果奶酥撻」，新品奶酥撻照片引發網友一連串討論像什麼，有人寫下「貓砂盆撻」，頓時讓飼養寵物貓奴們會心一笑！

肯德基的蛋撻，一直是店內的招牌甜品，近日肯德基粉絲團發布公告將與蛋撻劃分界線，因此引起網友的大量討論，擔心以後吃不到蛋撻，甚至引起熱烈的搶購熱潮。結果揭曉是開出全新產品線「K-Dessert頂級甜選」，首波推出的「莓果奶酥撻」以經典的163層葡式撻殼，加入香草卡士達醬，並放上來自美國的100%天然鮮凍蔓越莓，還有比利時珍珠糖製成的奶酥。

PTT社群論壇速食版在新品畫面一出時，立刻引發網友討論「莓果奶酥撻」像什麼？ 飼養寵物的朋友們，直接聯想到莓果奶酥的顆粒像極了飼養貓咪的貓砂，當貓咪的深咖啡色便便在貓砂盆裡面被貓砂裹起來的時候，特別的神似。於是網友直言像「貓砂盆撻!」、「羊大便！」、「兔子大便」，引人跟著發笑。

圖／報系資料照

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