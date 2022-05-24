高雄20年老店熄燈！「鴉片麻辣鴛鴦鍋」疫情+租約影響　5月初悄歇業

又一家老店悄悄熄燈！ 在高雄開業20年的人氣麻辣火鍋「鴉片麻辣鴛鴦鍋」，這兩年深受疫情影響，且面臨租約到期，已在5月初低調歇業。

高雄鴉片麻辣鴛鴦曾經以搞怪食材水母入鍋新吃法打出名號，除了招牌麻辣鍋之外，吃到飽每人500元有找，還有香菇雞湯鍋、客家酸菜鍋及南瓜養生鍋。四月底於經營的粉絲團提到，兩年多來深受疫情影響，且租約即將到期，預計於5月中旬歇業，時隔不久於5月8日再次宣布營業最後倒數，得知消息的老客人都很驚訝，沒想到竟意外提前熄燈。

在得知歇業消息後，有人說「天啊！沒辦法想像沒有鴉片麻辣鍋的日子」，有人難過的說「陪了我好多年捏」、「找了好久才找到一家好吃的」、「天啊…我最愛的麻辣鍋」、「不會吧～很喜歡這家鴛鴦鍋」，也有人說「謝謝老闆老闆娘，我們等著你們休息後再出發」。

圖／取自鴉片麻辣鴛鴦鍋粉絲團

圖／取自鴉片麻辣鴛鴦鍋粉絲團

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