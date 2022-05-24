鍋控必追！王品「12MINI」新推泰式酸辣、酸白菜鍋 加碼新飲品「微熱山丘鳳梨冰沙」外帶也能喝到

鍋物控不能錯過的CP值美味！ 王品集團旗下「12MINI快煮鍋」，最新迎夏推出泰式酸辣鍋、酸白菜鍋兩款口味，並首度與「微熱山丘」合作力挺台灣在地鳳梨農，推出新飲品「微熱山丘鳳梨冰沙」，7/31前消費還能集點，集滿指定點數可免費兌換「MINI麻辣燙」或2杯「微熱山丘鳳梨冰沙」。

超高CP值王品「12MINI」全新「泰式酸辣鍋」以香茅、南薑、檸檬葉、蝦醬等泰式香料，熬出南洋辛香酸辣是夏日開胃首選；超人氣「酸白菜鍋」重磅回歸，酸度溫和、尾韻回甘，酸白菜包裹著豬肉片入口，是經典不敗組合。

圖／王品提供

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「12MINI快煮鍋」與「微熱山丘」最新合作推「微熱山丘鳳梨冰沙」力挺台灣在地鳳梨農，選用微熱山丘鳳梨汁與鳳梨果醬製作，高品質土鳳梨熟成打造嘗得到真實果肉的綿密冰沙，有望成為繼石二鍋「檸檬冬瓜冰沙」後又一消暑神冰。5/31前加入官方LINE帳號領取優惠券，還可享2杯79元優惠價(單杯原價45元)。

慶祝新菜上市，「12MINI快煮鍋」推出集點活動，7/31前內用或外帶消費一鍋可集1點，消費兩鍋集2點，每周二點新鍋物「泰式酸辣鍋」、「酸白菜鍋」再享點數加倍送。集滿6點，可兌換「MINI麻辣燙」一份(原價45元)，集滿9點，可兌換「微熱山丘鳳梨冰沙」2杯(原價90元)。

圖／王品提供

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