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月底省荷包密技！連5天「頂呱呱」炸雞腿現省190元 呱呱包銅板加購價免50元
逢月底加上報稅季來臨，人氣炸雞品牌「頂呱呱」即日起至5/27，一連五天推出「原味雞腿組250元」、「一斤雞脖子199元」以及45元及49元的銅板加購優惠，小資族月底省荷包精打細算密技就靠這招！
台灣第一家本土炸雞連鎖品牌頂呱呱，1974年於台北最熱鬧的西門町創立首店，以獨門醃雞配方搭配壓力鍋恆溫油炸，將雞肉的原汁鮮甜完全鎖在炸雞裡，這即是多年來擄獲饕客們的芳心的秘訣。40幾年來秉持著不變的味道，只為了保留住最美好的「人、情、味」，希望每個人吃了頂呱呱後，都能回憶起當初的那些美好。
頂呱呱於5/23至5/27，一連五天推出「友好炸雞週」活動，8支原味雞腿組只要友好價250元(原價440元)，現省190元。追劇解饞聖品雞脖子，一台斤199元(原價240元)，現省41元。另有3種銅板價加購任選，45元加購德式香腸，49元加購呱呱包或2杯35元指定飲品，標榜全力支援消費者荷包。
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