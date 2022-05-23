睽違3年！法式甜點名店「河床甜點」台南再出發 內用外帶規範搶先看
經過3年的時間，從台北離開的人氣店家「河床甜點」落腳在台南，再次將美味帶給大家。為了給大家一個美好的午後時光，店家也公布了外帶及內用的規定，希望讓每位顧客品嚐到美味的甜點，也享受到空間的氛圍。
老闆結束了信義區的店面之後，沉澱了一段時間，最後喜歡上台南的老屋，決定再度出發；不過開店計畫被疫情影響，從去年告訴大家消息之後，到了今年才有更進一步的消息釋出。想要再度回味的粉絲們可要注意細節：1天僅限60人內用，早上10點開始發號碼牌，選擇想內用的時段，每人低消則是一杯飲料、可優先預留2份冷藏甜點、現場點完餐跟結帳，用餐限時100分鐘，更要提醒大家，內用時不能自己隨意決定座位，也別任意移動店內的植物們唷！外帶部分則是每天下午1點才開放，每個人限購2份甜點，不提供餐具。
河床甜點
早上10:00開始發放60個內用號碼牌，每人限領一張，發完為止；現場不提供訂位服務，採現金交易、無刷卡
電話：06-2223934
地址：台南市中西區河中街42號
營業日：週五到週二，週三、四公休
五月試營運營業時間：12：00～19：00
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