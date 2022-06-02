鮮蝦法式濃湯為基底！ 台中「La麺Knock Out」番茄拉麵超特別、Spice香菜限定拉麵風味濃厚必點

這家▸La麺Knock Out◂的店面外觀雖然不太起眼，但日本人主廚卻是憑介著曾經在銀座篝和東京銀座蛤蜊Soba名店的經驗，在台中西區開設La麺Knock Out這個全新的拉麵品牌；主廚也受到法國course料理的影響，取其創意投射到拉麵中而打造出與眾不同的拉麵，也是吸引我們特地過來這裡嚐鮮的原因喔！

由於店面在忠誠街上不太好停車，La麺Knock Out也很貼心的提供了附近的停車優惠，只要滿足圖片中條件就可以折抵30元。

La’麺Knock Out

地址：台中市忠誠街127號

營業時間：11:30-21:30 （休息時間15:00-16:00）；下午茶14:30-17:00有小拉麵及甜點

FB：https://pse.is/47u4b8

La’麺Knock Out的內用座位不多，真的有點像在寸土寸金的東京開店的感覺吧，主要就是吧台的八個座位、再來旁邊還有一桌。

菜單如下，原本主打的Knock Out La’麵已經有做調整升級目前未提供（只是菜單還來不及改），但底下二道還是點的到喔。

而原先的Knock Out La’麵則是升級為下方的Knock Out La’麵-極み，店員介紹時是說湯頭和內容都有所提升，一看價位也是，不過既然人都來了當然要吃看看店內的招牌主打啦！

店內不定期也會推出不同的限定La’麵，像最近推出的是以「辣味」和「香菜」為主角的拉麵，害怕香菜的捧油可以避開，哈哈。

店內其他單點選擇。

另外比較特別的是午茶時段(14:30-17L00)有提供比較小size的拉麵搭配甜點的組合，好像挺適合小鳥胃又想同時吃甜點的捧油！

點完餐後店員有很貼心的詢問需不需要圍兜兜，當天穿了一身白洋裝的小吠當然是很需要啦！(結果回家後發現湯汁竟然還是噴到袖子上)

Knock Out La’麵-極み 340元

從外觀看起來就不是普通的日式拉麵，除了以蝦子為基底熬煮的湯頭之外還加入了蕃茄，另外可看到起司塊和風乾蕃茄在上頭，完全就是法式濃湯和拉麵的綜合體呀！不得不說湯頭的日法風味融合的非常好，口味濃厚但完全沒有違和感，小吠覺得這道的蝦味不會特別突出，湯頭hen好喝捏。

如果覺得起司的味道不夠重，可以自己加櫃檯上面的起司粉，喜歡帶有一點辣味的話可以加蝦辣油，不會很辣但是會提升許多香氣。

裡面是附贈一塊薄切的叉燒肉，叉燒肉十分入味，另外還有花椰菜還有一隻已經去殼好的蝦子作為配料。

拉麵口感適中，軟硬度無法選擇，整體搭配起來很好吃；結果吃完才聽到店員和隔壁新來的客人說追踪ig有送麵包，為什麼沒跟我們說啦，哭哭。

Spiceと香菜のLa’麵 320 元 （附味噌飯）

看到這個組合覺得還挺妙的，店員是說因為日本人吃拉麵也會配白飯，如果吃不下也可以選擇不要味噌飯，但我們有大食怪aka飯桶的強生所以沒在怕啦！

滿滿的香菜灑在上頭，一起搭配著吃香菜味道超濃厚呀～加上辛辣的濃郁風味湯頭，小吠覺得搭配的很合拍！辣度大概也是小辣介於中辣的程度不用擔心會辣到受不了。

整體吃起來是偏辛辣並帶海鮮的蝦味，蝦味的湯頭喝起來沒有任何的腥味，主廚已經精心幫你去腥，而且這道裡面附了兩塊厚切叉燒肉，吃起來很有口感。

這道的麵條選用比較細的麵條，吃起來會覺得比較有硬度一些，小吠個人挺喜歡的。

再加上一碗味噌飯，強生吃得超飽～吃完果然被Knock Out。

這天吃完La’麺Knock Out，強生立刻說這家立刻爬升到他心中的好吃拉麵前幾名！而且我們本來就很熱愛歐法料理，他們家的日法湯頭的融合算是拿捏的恰到好處，我們是都挺喜歡的也覺得十分有特色，尤其不同時段的限定拉麵也很讓人期待，改天再來吃看看菜單上的其他拉麵啦～

La’麺Knock Out

地址：台中市忠誠街127號

營業時間：11:30-21:30 （休息時間15:00-16:00）；下午茶14:30-17:00有小拉麵及甜點

FB：https://pse.is/47u4b8

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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