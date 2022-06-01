有兩把刷子的美味！ 平凡料理深入人心「明吉食堂」台式餐館　 天天吃炒飯也不會膩

炒飯、排骨飯、牛肉麵等對台灣民眾來說都是再熟悉也不過的日常餐點了！基本上到處都吃得到而且一點也不稀奇，不過越是平凡無奇的料理要做得深得人心越困難，其實一樣是便當或牛肉麵也是有優劣之分，有些完全是吃粗飽的，你可能吃過一次他們的餐點就不會想再回購，但有些真的是有兩把刷子，美味到讓人有天天來吃都不會吃膩的感覺，像今天要跟大家分享的這間「明吉食堂 MINJI CUISINE」就是這樣子的一間餐館，雖然菜單乍看之下都是一些便當店或台式小吃店常見的品項，可是吃起來的滋味真的有讓人眼睛為之一亮的感覺，是屬於住在那一帶真的可以天天吃的那種日常用餐好所在，推薦內湖地區的朋友可以參考看看喔～♪

明吉食堂 MINJI CUISINE

地址：台北市內湖區江南街71巷16弄50號

電話：(02)2657-1460

營業時間：11:00 ~ 14:00／17:30 ~ 20:30

公休日：禮拜日

官方粉絲團：https://www.facebook.com/MinjiChineseRestaurant/

明吉食堂的店址算是位於捷運港墘站跟文德站之間，從哪站走來步行距離都是10分鐘左右（不過附近也有許多公車站牌，搭公車前往算蠻方便的），另外業者也有跟「Uber Eats」等外送平台合作，不方便前往的話也可以直接上網訂購。

從明吉食堂的門口看不太出裡頭的環境如何⋯不過走進去以後發現其實蠻有別有洞天的感覺，它並不是像傳統的便當店或小吃店看起來那麼陽春，比較像是一份餐點要兩、三百元的那種簡餐店。

其實店內的座位數量不算少，但因為近期受到疫情的影響，所以老闆說內用的客人變得寥寥無幾，多數客人都是以外帶或外送為主。

但如果你們想要內用的話，這裡還是可以內用啦～當天我就是跟兩位朋友一起坐在裡頭用餐，有一種包場的感覺。

這是他們的菜單（點圖可以看放大版），基本上想吃飯還是想吃麵都可以，飯的部份就是以炒飯類的為主（也有白飯的便當跟燴飯啦～），然後麵類我個人是蠻推他們的紅燒牛肉麵的，吃起來有湯濃、肉又大塊的感覺，可以令人吃得相當滿足。

內用的話有提供冰開水跟冰紅茶可以無限暢飲。

那個冰紅茶是業者自己熬煮的，喝起來很沁涼又順口，甜度並不會太高。

然後自助區有多種調味料以及餐具都可以自取。

如果你們有點牛肉麵的話，裡頭本身就有加業者自己炒的酸菜了，但這酸菜吃起來涮嘴又解膩，吃不過癮的話可以再到自助吧這邊酌量添加唷～

旁邊的菜脯也是店家自己炒的，鹹香中帶點甘味又很爽脆可口，堪稱「白飯殺手」啊！

再來看到的這一桌就是我們當天的午餐啦～我自己是覺得業者挑選的餐具蠻有質感的，餐點本身的色香味搭配上這餐具的加持，看起來真的令人有垂涎三尺的感覺呢～♥

排骨炒飯 125元

第一份讓我們從「排骨炒飯」看起，它的炸排骨是使用國產的溫體豬肉去酥炸而成，如果你們不愛吃油炸物或怕吃炸的容易長痘痘的話，也可以考慮店內另外一款「醬烤排骨炒飯」喔！

這片炸排骨裹上的粉並不算太厚，放進口中咀嚼，表層香酥可口，裡頭的肉質紮實又鮮甜，不會感覺太乾，連我一位平常不太愛吃炸物的朋友都大讚他們的炸排骨好好吃～

炒飯的部份並不是走那種醬香味很重的路線，調味上以炒飯來說算比較清爽的那一種，然後吃起來口感很粒粒分明，米粒又有保有彈性，真的不錯。

腿庫炒飯 140元

第二款是完全被肉給覆蓋住的「腿庫炒飯」！光是視覺效果就非常吸睛（有點肉花瓣的感覺⋯），聽說它也是明吉食堂這裡相當熱門的人氣品項之一。

其實我是第一次吃到炒飯跟腿庫搭配在一起的組合，這邊的炒飯因為不是走重口味的路線，所以就跟白飯一樣很適合搭配其他主菜一起享用。

腿庫肉已經切成一片一口的大小，食用起來相當方便，不用吃到齜牙裂嘴那麼狼狽，然後它皮的部份Q軟、不膩口，肉的部份入味但不死鹹，配著炒飯一起吃真是美味極了，所以我朋友說這一道他應該可以天天吃也不會膩！

可以佐上一些店家自己調製的蒜蓉醬油膏來增加它的滋味。

紅燒半筋半肉麵 180元

再來看到這一碗是「紅燒半筋半肉麵」，上頭還灑滿了蔥花，看起來就十分誘人～

肉塊的部份真的是夠大塊，咬下去軟嫩多汁而且又有厚實感，應該是花了非常多的時間去燉煮，感覺連長輩跟小朋友都可以輕鬆享用。

牛筋的部份也是燉得很透，Q軟又富含膠質，不需要太費力就可以嚼得津津有味。

他們的紅燒湯頭我覺得味道很豐富，除了多種辛香料以外還融入了肉汁的甜味，然後搭配了大量的酸菜以及蔥花，讓每口吃起來都過癮極了～

鮮蝦紅油抄手 95元

下一道是「鮮蝦紅油抄手」，一份有七顆，不過因為裡頭有包入彈牙的蝦肉，所以我覺得這價格蠻合理的。

抄手的部份每顆都圓潤飽滿，咬下去有一股紮實感，然後肉餡鮮甜不膩，醬汁的部份香氣很足，辣中帶酸的滋味非常涮嘴。（辣度不算非常高）

豬肉煎餃 70元

接下來這一份是我原本擔心點了會吃不下但朋友硬要點的「豬肉煎餃」，底下有一層脆皮，應該算是冰花煎餃的作法吧！？

雖然「冰花」的形狀不能說100%完美⋯但我覺得瑕不掩瑜，因為這煎餃吃起來的味道真的很讚，咬下去有點爆漿的感覺，肉汁十分豐沛，然後肉跟菜的比例抓得蠻好的。

醬烤去骨雞腿 95元

再來看到這一份是我們單點的「醬烤去骨雞腿」，它也可以跟炒飯搭配喔！

雖然一份要價95元⋯但是這烤功真的沒話說，烤起來皮香肉嫩的，搭配甘甜的烤肉醬汁以及白芝麻，完全不會輸給一些日式居酒屋的照燒雞腿。

炸蚵仔 60元

下一份是炸得香酥脆的「炸蚵仔」，雖然看似簡單，不過一口咬下滿嘴都是鮮味，愛吃蚵仔的朋友一定會吃得很開心。

紅燒肉 70元

另外一盤酥炸過的「紅燒肉」，豬肉本身有經過醃漬，吃起來的口感外層酥脆但中間的肉還保有彈性跟嫩度，我跟朋友都很愛。

炸蚵仔跟紅燒肉都可以搭配加了甜辣醬的蒜蓉醬油膏，鹹鹹甜甜的很對味。

番茄炒蛋 35元

小菜類的「番茄炒蛋」是偏濕的口感，吃得到大量的茄汁（滿滿的茄紅素），然後蛋的部份口感很滑嫩，相當好吃。

涼拌花椰菜 35元

最後這一道是簡單跟蒜泥一起攪拌過的「涼拌花椰菜」，爽口又帶著明顯的蒜香味，吃了那麼多肉類的料理再吃這個感覺營養會均勻一點⋯

以上就是這次的分享，當天吃下來，我覺得這裡的牛肉麵跟炒飯都很合我的口味，主菜方面炸排骨、腿庫、醬烤去骨雞腿都讓我們蠻驚豔的，加上不錯的用餐環境以及還有提供喝到飽的飲料，我相信等疫情緩和以後應該內用又會重新高朋滿座吧？

p.s.也推薦最近可以來吃一波，體驗一下內用包場的感覺喔

明吉食堂 MINJI CUISINE

地址：台北市內湖區江南街71巷16弄50號

電話：(02)2657-1460

營業時間：11:00 ~ 14:00／17:30 ~ 20:30

公休日：禮拜日

官方粉絲團：https://www.facebook.com/MinjiChineseRestaurant/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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