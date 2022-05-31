14元銅板價冰棒！ 台南50年老字號「芳苑冰棒」枝仔冰、冰淇淋多種口味，還能宅配送到家

夏天就是要吃冰！到台南必吃的芳苑冰棒，已經是50年老店了，一支冰棒最低價只要14元好便宜，而且口味超多又好吃，現在不放心出門遊玩，也可以直接網路訂購宅配送到家，在家也能吃到台南美食超讚！

芳苑冰棒宅配美食

最近越來越熱，又想到去年訂的台南芳苑冰棒了！現在不放心出門遊玩，還好還能網購送到家。線上訂購之後，店家會再打電話通知宅配的運費，可以選擇匯款或是貨到付款，滿5000才有免運費喲～

我邊拍照，小孩一邊在流口水！芳苑冰棒除了有小朋友會愛的雪糕，還有許多是古早味，像是李鹹、芋頭、鹹蛋黃這種，我們家公公婆婆都覺得很讚。

芳苑冰棒介紹

這次還吃到很特別的甜筒，外型超可愛。

拆開包裝之後，就是一隻餅乾甜筒，上面還有脆皮巧克力，小孩看到就尖叫！

喔～這真的百吃不膩的口味，厲害的是餅乾還脆脆的耶！

這個口味裡面是巧克力口味的冰淇淋，很香濃，不會太甜。

脆皮雪糕很快就被消滅光光，大人小孩都愛，除了經典的香草、巧克力口味之外，還有草莓和芒果這種水果口味哦！

我每次吃這種都是意猶未盡，一支都覺得不過癮！

首推香草口味，再來是巧克力，然後是草莓和芒果，我還是比較喜歡傳統一點的口味～

但小孩卻是覺得草莓酸酸甜甜的很好吃，就連外層的巧克力脆皮都是淡粉色，超美～

情人果、仙人掌、黑芝麻口味都很愛～情人果就是那種辦桌之後會吃到的甜品，一口咬下還吃的到情人果塊，黑芝麻是我上次就很愛的，又香又濃。

仙人掌冰我直接給滿分10分！原本很怕會有一股草味，但卻完全沒有，小孩說有一種西瓜的香甜感～這個是用採用澎湖來的仙人掌花汁液做成的，不但食材珍貴又好吃，很推薦！

特濃冰棒系列只要18元好便宜，桂圓米糕、蛋黃腰果都好特別，這也是台南芳苑冰棒獨特的招牌口味！很受長輩們的喜愛。

紅豆牛奶、芋頭牛奶、花生牛奶都超濃郁。最左邊的是李鹹口味，酸甜甜很解膩。

看看這個紅豆，很真材實料。

花生很濃郁，好像在吃花生醬。

還有這個是OREO特濃冰棒，一支才只要18元，小孩愛慘。

這種就是14元的傳統口味冰棒，比較小支一點，咬起來也會稍硬，可以從冰凍出來之後放一下子再吃。14元傳統口味冰棒讓人選擇障礙，包含紅豆、花生、牛奶、芋頭、米糕、綠豆、奶茶、咖啡、檸檬、酸梅、百香果等，老闆實在很瘋狂！

雖然價格便宜，不過用料不馬虎，綠豆口味一口咬下都是料。

奶茶特濃郁，很香。

水果口味的咬起來鬆鬆的，檸檬跟百香果的我老公特愛。

脆皮雪糕塊，我跟小孩都很喜歡，只能說有巧克力脆皮系列的我們都無法抗拒。

這樣一盒裡面一塊一塊的，可以大家一起分享很有趣，如果不想吃多怕熱量，也可以吃個一小塊就好，我最愛的是香草。

盒裝冰淇淋系列的口味也是讓我看到眼花，竟然還有草莓、香蕉雪綿口味，意圖讓人每一種都想來一個。

這種冰淇淋小孩特愛，還好一盒份量不會太多，每次飯後吃一個還蠻剛好的，只是要注意拿出冷凍之後很快就會變軟，要趕快吃掉，不然會變奶昔。

巧克力是苦甜的，不會膩。

不過吃來吃去最愛的就是香草，口味香濃還看的到黑黑的點點，那應該就是香草籽。

水蜜桃跟花生口味是隱藏版，可遇不可求，如果想吃可以問一下老闆目前有沒有，因為這個都是老闆有空才會做的。

花生口味特濃很像在吃花生醬，像我一樣愛花生的朋友可以試試。

說到古早味，當然就不能錯過這種夾心冰餅，每一塊都有獨立包裝蠻方便的，可同時享受餅乾和冰淇淋搭在一起的雙種口感。

喜歡古早味冰棒的朋友，可以試試50年老店芳苑冰棒哦！宅配很方便～

地址：台南市中西區開山路6號

電話：06 227 2047

營業時間：10:15-21:30

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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