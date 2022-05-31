最不想公開的碳烤雞排！ 新莊飄香20年「金夫子烤雞排」每日只賣5小時、宵夜限定白天吃不到

很久沒有回到新莊享受新莊美食了。這一間新莊消夜，是我從小到大超喜歡的新莊烤雞排。這間新莊消夜真的是萬惡的泉源，幾乎也是每天滿滿排隊人潮，就跟著愛吃輝來吃吃看這間新莊烤雞排好不好吃吧！

很久沒有回來吃這間新莊烤雞排了，他從老夫子改名為金夫子了，害我一度以為是不是換人做了。

這裡串烤的品項其實都滿好吃的，不過我這次回來前面已經吃超多間，所以我超級飽，就沒有特別再吃串烤了。

烤雞排 NT$70

雖然這裡的雞排是先炸過再烤，不過最外面那層地瓜粉不會讓人覺得很厚重，很完美地服貼在雞胸肉上，再加上這裡的口味很多，我自己最喜歡海苔+香蒜+辣。

金夫子烤雞排菜單

整體來說：這間烤雞排真的是從我小時候吃到大，到現在口味上也是沒有甚麼改變，除了價格變高了一點之外，基本上真的沒有甚麼改變。

體驗時間：111/04

金夫子烤雞排

地址：新北市新莊區四維路155號 對面

時間：20：00-01：00

停車：無

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