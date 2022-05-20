唱我愛你買1送1！ 520幸福盤點「4超商+7飲料+12餐廳」好康優惠懶人包

520大方說愛！今天為大家整理各大手搖飲+速食+超商咖啡優惠集合包，不僅有超狂加1元多1件、買薯條送紅茶速食優惠、還有唱出「我愛你」指定飲品買1送1，讓大家與情人幸福滿滿共度週末假期！

超商

圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN

即日起至5/22，門市有「CITY CAFE濃萃美式咖啡買2送1」、「CITY PRIMA精品美式／拿鐵咖啡同品項買2送1」2大好康(不限冷熱)；至5/31前，門市則再加碼「大杯以上CITY CAFE拿鐵、濃萃拿鐵同品項可享第2杯7折」優惠，但提醒不提供線上寄杯。另有線上OPEN POINT行動隨時取限時好康，即日起至5/28前，「CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡」、「大杯濃萃拿鐵咖啡」及「CITY PRIMA精品拿鐵」通通享「同品項買8送4」。

全家

即日起至5/22限時3天「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，於門市購買大杯特濃拿鐵就送「大杯特濃拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在5/23至5/29期間換完；此外，期間上午10時起加碼Foodpanda外送平台推「Let’s Café特濃系列、經典美式／拿鐵大杯咖啡」第3杯0元限定優惠。

萊爾富

即日起至5/31，Hi Café大杯美式「買30杯送25杯」、Hi Café大杯拿鐵「買30送20」，平均最低每杯只要24元超級划算，另外還有最新4大風味咖啡飲品，品項為特大杯Hi Café冰檸檬美式咖啡、特大杯Hi Café冰黃金柚香咖啡、特大杯Hi Café冰檸檬氣泡美式咖啡及冰黃金柚香氣泡美式咖啡，嚐鮮價59元活動。

OKmart

5/20推出OKCAFE大杯美式咖啡、拿鐵同品項買2送2，甜蜜暖飲「歐維氏－醇濃可可飲」中杯同品項第2杯半價。

飲料

圖／怡客咖啡提供

清水茶香

5/20當天來店唱出有關「520」或「我愛你」的歌詞，就可享新品買一送一，再免費加料初戀粉色系晶球(每人限購一組，每店限52組)。

FLASH COFFEE

推出OATLY系列寄杯優惠價520元，開放全門市寄杯跨店取，能喝到6杯「黑糖燕麥拿鐵」、或8杯「黑糖燕麥奶烤茶」，最高現省160元又能再多喝2杯。

鬍子茶

「鬍子茶 WHO’S TEA」與「台灣農林」合作推出3款新品，即日起至6/12凡購買520蜜月系列，享免費加料茶凍乙份，5/20限時1天「令果520（蘋果蜜月紅茶）買1送1」。

清原

5/20限時1天祭出新品芒果糯米飯手搖杯「椰爺想泰泰買1送1」優惠，須在指定分店才享優惠，每人限購2組。

伯朗咖啡

即日起至5/22至伯朗咖啡館門市購買飲品，出示Facebook、Instagram、LINE官方帳號優惠券截圖，可享飲品買1送1。

怡客咖啡

5/20至全台錸德集團怡客咖啡門市飲品全系列可享第2杯半價優惠，不限冷熱自由搭配，當日到門市不論內用或外帶任兩份餐點或輕食，怡客咖啡免費招待80元飲品兩杯，現省160元。

星巴克

LOVE SUMMER數位體驗活動將持續到6/5，每個帳號每天可參加一次，完成遊戲就有機會抽中買1送1、第2杯飲品半價等優惠券。

速食餐廳

漢堡王「華堡日」將免費送出華堡。圖／漢堡王提供

摩斯漢堡

5/20當天上午10:30後購買大份薯條，就送大杯冰紅茶，優惠價45元，不適用木柵動物園店、桃園機場等門市。

肯德基

即日起至5/23祭出預訂快取「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可爽吃「小份香酥脆薯」或「4塊上校雞塊」。

漢堡王

即日起至5/25，限時於漢堡王官網預定指定套餐，輸入代碼「LOVEBK」就可以在5/26免費獲贈華堡1顆。另外會員電話號碼內有「5、2、0」任一數字，就可獲贈「點心組兌換券」，憑券消費滿350元，就可憑券免費兌換薯條份或可樂1杯。

麥當勞

即日起至5/31祭出「買分享盒享指定飲品買1送1」優惠，指定飲品包括汽水、冰紅茶、冰綠茶3大系列，限為同品項中杯或大杯，最多買5送5。

拿坡里炸雞

即日起至5/30日出「1公斤腿排桶下殺73折」優惠，其腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，只要269元就能爽吃。

圖／拿坡里官方粉絲團

頂呱呱

即日起至5/31前祭出「4種午茶限定組合」最低下殺67折，有呱呱包+地瓜薯條+35元指定飲品餐；呱呱包+阿勇雞塊+35元指定飲品餐，以及原味炸雞+地瓜薯條+35元指定飲品餐和阿勇雞塊+德式香腸+35元指定飲品餐，等於用銅板價89元就能爽吃小套餐，每日下午2時至5時限定3小時登場。到5/31，以炸雞組成的「炸雞花」，全台頂呱呱期間限定販售。

達美樂

即日起至5/22祭出外送限定「大披薩、小披薩買1送1」優惠。

必勝客

周一至周五到必勝客門市、APP或官網消費，點購任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定口味獨享比薩(限定夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味)，加價1元就能任選薯金幣小份、BBQ烤雞1翅1腿、鱈魚塊3塊其中一項副食。

金子半之助

5/20限定，點任一天丼升級套餐，免費贈送氣泡飲一杯，TPLUS茶加品牌金鳳烏龍買一送一。

錢都日式涮涮鍋

即日起至5/31，「520感恩週」錢都餐飲集團特別推出回饋「單點1+1大優惠」計畫，開鍋即享「單點全品項買一送一」優惠，一份金額，雙倍享受！

春水堂

春水堂39歲生日慶，在全台任一分店消費，拍下跟春水堂的合照上傳，就可參加大禮包抽獎。5/20起加碼再抽春水堂與青鳥旅行聯名的「春水堂珍珠奶茶蛋捲」。5/20起消費滿520元，即可以89元加購，消費滿1039元即贈送一組「春水印章明信片」。

石二鍋

即日起至5/31加入石二鍋官方LINE帳號，可免費下載8款贈菜券，包含消費滿238元即可兌換的原味水晶餃、百頁魚豆腐、芋頭或升級大菜大肉拼盤，消費滿500元可兌換的蝦爆起司丸、芋香貢丸、香辣魚豆腐與排骨酥。

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