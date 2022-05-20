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肯德基與蛋撻劃分界線單日聲量突破4萬筆　外送平臺搶先暴雷

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source: FB／KFC
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文／蔡瓅萱

知名連鎖速食店肯德基，因為販售的蛋撻非常美味，受到需多人歡迎，因此常被戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」，甚至有不少人說「蛋撻才是肯德基的本體」，由此可見眾人對蛋撻的喜愛程度。

在昨（18）日，肯德基卻突然發文宣布「正式與蛋撻劃分界線」，讓不少網友擔心肯德基以後是否不會再販售蛋撻。然而，有網友發現，肯德基所謂的「劃分界線」，很可能是即將開設「蛋撻專賣店」。

肯德基不賣蛋撻了嗎？網友搶先暴雷

肯德基在昨日發出將與蛋撻劃分界線的貼文後，許多人猜想肯德基是否以後不會再賣蛋撻，由於日前才出現麥當勞薯條缺貨的消息，因此有不少人因為肯德基昨天的貼文而感到崩潰。不過，也有人樂觀看待，認為是之前網友們呼聲極高的「蛋撻專賣店」終於要實現了。

肯德基相當神秘地在貼文中寫著「5.23答案揭曉」，不過，還沒等到5月23日，就有人發現端倪。一名網友在PTT發文表示，自己在使用外送平臺時，發現上面出現一家「肯德基蛋撻點心專賣店（台北台大店）」，讓他懷疑肯德基所說的與蛋撻劃分界線，指的就是將會開設蛋撻專賣店。

image source: 翻攝自PTT

但原PO也擔心，肯德基日後改成以專賣店販售蛋撻，若是沒有在其他縣市展店，是否就很難吃到。貼文底下也有網友留言表示意見，「推 專注本業」、「終於要變甜點店了」。也有人笑稱原PO在肯德基預計公布的5月23日前就發現，是提前「暴雷」，「無情暴雷」、「爆雷一時爽」。

image source: 翻攝自PTT

「與蛋撻劃分界線」創話題熱潮　單日網路聲量破4萬

而肯德基此次貼出「與蛋撻劃分界線」的貼文，也讓「肯德基蛋撻」的討論度直線上升。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以發現，在肯德基昨日發出將與蛋撻劃分界線的聲明後，「肯德基蛋撻」的網路聲量大幅上升，單日就突破4萬筆資料，顯示網友對此事的高度關注。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月12日至2022年05月18日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『肯德基蛋撻』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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