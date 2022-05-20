信義區店面月租每坪破萬是這家！　東區老店因疫情吹響熄燈號

文／賴琬琳

新冠疫情肆虐下，觀光產業出現不景氣及縮小經營規模的趨勢，以國際觀光客為主的商圈，像是東區和西門町，這兩年店面出現退租或長時間空置的現象，但內需型的商圈尚維持穩定，像台北市政府周邊商圈，今年3月出現單坪破萬的店面租金，也是近七年來信義區首見。

每坪租金破萬 蛋糕店落腳市府商圈

這間店面位於台北市忠孝東路五段，月租25萬元，換算單坪租金為10702元，承租者為橘村屋。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義區租金過去雖然常有單價破萬紀錄，但多集中於威秀影城商圈內，以市府商圈的忠孝東路五段店面，橘村屋算是打破七年來租金單價紀錄。

曾敬德分析，目前市府商圈店面，就算空置也很快會租出去，且店租也能維持穩定的市場行情。反觀東區閒置店面則是降價求租，大趨勢看來市府商圈租金似乎已經追上東區商圈。

image source:FB/橘村屋

老店不敵疫情壓境 搬離東區另起爐灶

相較於信義商圈，東區的老店因為疫情影響，紛紛傳出熄燈消息。像是以甜點「舒芙蕾」打出名號的咖啡店「咖朵」，在東區已經10年，這幾年受新冠疫情反反覆覆影響，將在5月底熄燈搬離東區，準備前往新地點發展。另外還有位於信義區莊敬路的錢城涮涮鍋，在當地開業30年，也打算將店面頂讓不再經營。

image source:FB/咖朵

忠孝東路五段月租單價 信義區內最高

整理信義區這幾年的店面租金數據來看，橘村屋3月開始承租，店面23.36坪，月租金25萬元。同樣位於忠孝東路五段的眼鏡行，109年承租價為月租25萬元，坪數25.3坪，目前查詢店家已經歇業。而月租單價最高的店面，在104年3月的租金單價為每坪17638元，目前現址為咖啡豆專賣店，租金是否仍維持這麼高的水準，不得而知。

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