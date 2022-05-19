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連續12天加菜！ 錢都「520感恩週」 單點回饋「全品項買一送一」大優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／錢都日式涮涮鍋提供
圖／錢都日式涮涮鍋提供

為感謝疫情嚴峻的時期喜愛錢都日式涮涮鍋並一路相挺的顧客，在「520感恩週」錢都餐飲集團特別推出回饋「單點1+1大優惠」計畫，5月底前連續舉辦12天，開鍋即享「單點全品項買一送一」優惠，一份金額，雙倍享受，快來錢都幫你加菜！

為兼顧防疫，外帶也同步開放適用此活動，並推出588元外帶套餐，內含店內人氣NO.1且歷久不衰、滑溜順口的「錢都麻辣鴨血」，以及榮獲網友列為隱藏版必點之一，香辣撲鼻的「麻辣滷肉飯」，全都含在買一送一大放送中。

錢都520感恩週寵粉回饋活動，自2022/05/20至05/31止，只要開任一主鍋，即享「單點全品項買一送一」(酒類除外)，需注意可外帶，但不適用外送、加購價活動。同時本月1號，也是錢都餐飲集團會員APP全面升級啟動，每消費20元即可累積1點會員點數，並不定時舉辦好康優惠會員獨享活動，讓消費者利用小小消費獲得大大回饋。

圖／錢都日式涮涮鍋提供
圖／錢都日式涮涮鍋提供

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