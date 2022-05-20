升等套餐只要一塊錢！台南雅樂軒4大推薦 「20盎司烙烤牛排」大口嗑肉霸氣上桌

疫情期間什麼都在漲，但薪水就是沒漲，這時候每一塊錢的用途就顯得特別重要。「台南安平雅樂軒酒店」不畏懼成本飆漲，推出超狂優惠，即日起至6月30日，在午餐、晚餐期間於酒店一樓的全日餐廳「充能站」購買任何主餐，「加一元」就能無痛升級套餐，把你的一塊錢發揮最大功效，是不是超級划算，近期規劃要前往台南旅遊的朋友們不妨參考一下！

「聚餐必點招牌蒜炒海鮮拼盤」每份1200元。圖／台南安平雅樂軒酒店提供

台南安平雅樂軒酒店「充能站」主餐品項多元，12款任你挑，從三明治、漢堡、亞洲麵食、義大利麵到西式主菜，總有一樣能合你胃口，其中四大推薦更是主廚精選。「好像來高級餐廳的肋眼牛排三明治」大口咬下肉汁爆發，「如果你不吃牛又想拿把戰斧豬排」外焦香內軟嫩的完美口感，「聚餐必點招牌蒜炒海鮮拼盤」集結草蝦、魷魚、軟殼蟹、淡菜等四種新鮮海味，「激推烙烤超級大牛排20oz」是熱愛大口吃肉的你的最佳選擇。

「激推烙烤超級大牛排20 oz」每份1350元。圖／台南安平雅樂軒酒店提供

往往升級套餐都需要百元以上，這次台南安平雅樂軒酒店推出「加一元升級套餐」，只要你於一樓餐廳「充能站」享用任何主餐，多加一元就升等成套餐組合，菜單上的十二道主餐都適用，原價340元的的主廚特選濃湯、堅果水果沙拉佐水蜜桃優格醬、飲品（咖啡或茶）真的只要一塊錢。即日起至6月30日於午餐、晚餐期間至「充能站」點餐就符合資格，不限內用或外帶，還能與酒店其他優惠折扣合併使用。

「如果你不吃牛又想拿把戰斧豬排」每份680元。圖／台南安平雅樂軒酒店提供

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