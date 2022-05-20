快訊

民眾打進天文館控「太陽在移動」 無法處理遭怒嗆：推卸責任？

直播／逾百萬人確診 達疫情高峰？指揮中心下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

升等套餐只要一塊錢！台南雅樂軒4大推薦 「20盎司烙烤牛排」大口嗑肉霸氣上桌

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
台南安平雅樂軒酒店推出「加一元變套餐」優惠。 圖／台南安平雅樂軒酒店提供
台南安平雅樂軒酒店推出「加一元變套餐」優惠。 圖／台南安平雅樂軒酒店提供

疫情期間什麼都在漲，但薪水就是沒漲，這時候每一塊錢的用途就顯得特別重要。「台南安平雅樂軒酒店」不畏懼成本飆漲，推出超狂優惠，即日起至6月30日，在午餐、晚餐期間於酒店一樓的全日餐廳「充能站」購買任何主餐，「加一元」就能無痛升級套餐，把你的一塊錢發揮最大功效，是不是超級划算，近期規劃要前往台南旅遊的朋友們不妨參考一下！

「聚餐必點招牌蒜炒海鮮拼盤」每份1200元。圖／台南安平雅樂軒酒店提供
「聚餐必點招牌蒜炒海鮮拼盤」每份1200元。圖／台南安平雅樂軒酒店提供

台南安平雅樂軒酒店「充能站」主餐品項多元，12款任你挑，從三明治、漢堡、亞洲麵食、義大利麵到西式主菜，總有一樣能合你胃口，其中四大推薦更是主廚精選。「好像來高級餐廳的肋眼牛排三明治」大口咬下肉汁爆發，「如果你不吃牛又想拿把戰斧豬排」外焦香內軟嫩的完美口感，「聚餐必點招牌蒜炒海鮮拼盤」集結草蝦、魷魚、軟殼蟹、淡菜等四種新鮮海味，「激推烙烤超級大牛排20oz」是熱愛大口吃肉的你的最佳選擇。

「激推烙烤超級大牛排20 oz」每份1350元。圖／台南安平雅樂軒酒店提供
「激推烙烤超級大牛排20 oz」每份1350元。圖／台南安平雅樂軒酒店提供

往往升級套餐都需要百元以上，這次台南安平雅樂軒酒店推出「加一元升級套餐」，只要你於一樓餐廳「充能站」享用任何主餐，多加一元就升等成套餐組合，菜單上的十二道主餐都適用，原價340元的的主廚特選濃湯、堅果水果沙拉佐水蜜桃優格醬、飲品（咖啡或茶）真的只要一塊錢。即日起至6月30日於午餐、晚餐期間至「充能站」點餐就符合資格，不限內用或外帶，還能與酒店其他優惠折扣合併使用。

「如果你不吃牛又想拿把戰斧豬排」每份680元。圖／台南安平雅樂軒酒店提供
「如果你不吃牛又想拿把戰斧豬排」每份680元。圖／台南安平雅樂軒酒店提供

延伸閱讀：

歡慶春水堂39歲生日！拍照打卡「抽千元珍奶禮盒」，新品防疫餐盒必吃

快囤一波！ 520「咖啡小確幸」 小七CITY CAFE買2送1、全家特濃拿鐵買1送1、萊爾富大美式買30送25

酒店 牛排 三明治 義大利麵 豬排

相關新聞

升等套餐只要一塊錢！台南雅樂軒4大推薦 「20盎司烙烤牛排」大口嗑肉霸氣上桌

疫情期間什麼都在漲，但薪水就是沒漲，這時候每一塊錢的用途就顯得特別重要。「台南安平雅樂軒酒店」不畏懼成本飆漲，推出超狂優惠，即日起至6月30日，在午餐、晚餐期間於酒店一樓的全日餐廳「充能站」購買任何主

不敵疫情！ 高雄人氣港點「聯盈發」鳳山店熄燈　網哀：只能跑總店了

疫情持續衝擊各大行業，台南知名港式點心店「聯盈發」宣告「高雄鳳山店」即日起熄燈，以平價美食深受小資族喜愛的聯盈發港式點心，4年前風光插旗高雄，如今黯然歇業，令不少愛好者感到惋惜！ 聯盈發港式點心

要開「肯德基蛋撻點心專賣店」係金ㄟ？肯德基說話了！

肯德基本月18日在官方臉書粉絲團突然宣布「我們將與蛋撻劃分界線」，並預告5月23日將揭曉答案，引發網友熱議。不料，5月2...

連續12天加菜！ 錢都「520感恩週」 單點回饋「全品項買一送一」大優惠

為感謝疫情嚴峻的時期喜愛錢都日式涮涮鍋並一路相挺的顧客，在「520感恩週」錢都餐飲集團特別推出回饋「單點1+1大優惠」計畫，5月底前連續舉辦12天，開鍋即享「單點全品項買一送一」優惠，一份金額，雙倍享

歡慶春水堂39歲生日！拍照打卡「抽千元珍奶禮盒」，新品防疫餐盒必吃

老字號複合手搖飲餐廳「春水堂」即將於5月20日迎接39歲生日囉！只要於網路指定活動上傳春水堂照片，就有機會抽中價值上千元的「春水大禮包」，不僅如此，生日慶當日用餐或外帶滿520元還可優惠加購限定明信片，快一起與春水堂歡慶生日囉！

整理包／520告白日「4大超商限時優惠」一次看　咖啡、飲品、巧克力甜在心

每年5月20日因為諧音「我愛你」，被譽為是告白日、小情人節，4大超商紛紛祭出限時優惠，包括咖啡、餅乾、巧克力、霜淇淋等都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。