百萬獎品帶回家！ 龜記五周年揪環島「全台門市踩點集章」，全新機車、iPhone 13、AirPods好禮免抽直接送

復古中帶點文青感的超人氣手搖飲料「龜記茗品」邁入第五個年頭了！ 將於5/19~6/30舉辦「龜記5週年，環島送Vinoora」，號召大家開始全台環島門市集章動起來，第一位完成者可直接獲得最大獎項「Vinoora」2022最新沐青色摩托車乙台，好禮獎項總值超過100萬元，更驚喜的是免抽直接送，好禮通通帶回家！

以樸實外表與獨特古早味飲品闖進手搖飲市場龜記迅速爆紅，擅長搭配台灣水果與純茶，除了經典招牌「紅柚翡翠」外，去年上市就大受歡迎的「蘋果紅萱」更是排行榜前五名的熱銷品項，目前累計全台有90間門市，今年首次舉辦週年慶活動，並邀大家踩點門市一同歡慶整個月。

圖／龜記茗品提供

創立於2017年，龜記今年邁入第五個年頭，為回饋所有支持愛護者，活動於5月19日至6月30日期間，加入龜記官方line帳號並成功綁定資料後，前往全台龜記門市消費飲品並完成指定任務後，即可開始環島集章！第一位完成環島龜記門市集章者，即可直接獲得最大獎項：「Vinoora」2022最新沐青色摩托車乙台(價值82,000元)。

此回攜手台灣山葉YAMAHA推出「龜記5週年，環島送Vinoora」活動，鎖定5月推出莫蘭迪新色「沐青色」，希望大家來場「說走就走」的環島旅行，完成環島集章指定任務後，還有其他抽獎獎項更包含iPhone 13 mini(價值22,900元)、AirPods(價值5,900元)、免費龜記飲品兌換券等大獎，各階段獎項可累計、總價值近百萬；每階段首位完成集店者都有機會直接將贈品帶回家！

圖／龜記茗品提供

圖／龜記茗品提供

「龜記5週年，環島送Vinoora」 官網

活動時間：2022/5/19(四)~2022/6/30(四)

活動方式：

1.加入龜記官方Line帳號 (@guiji.official) 並登入資料。

2.前往全台龜記門市，完成指定任務並消費飲品不限金額，即可蓋章集店。

3.每組line帳號每間門市限集店乙次

4.外送飲品不適用此優惠

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