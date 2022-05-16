吃「原燒」助兒童 買349愛心T恤送350抵用券 早鳥平日再送北海道干貝、100抵用券

王品集團旗下燒肉品牌「原燒」，與兒童福利聯盟推動「一人衣愛助兒盟」公益活動，凡購買349元愛心T恤，就送350元「原燒」抵用券。今年「原燒」更加碼推出早鳥愛心優惠，6/30日前平日憑「原燒」抵用券內用，就送北海道干貝，搭配「王品瘋美食APP」結賬，再送100元折抵券，做公益又享美食優惠。

「原燒」與兒盟自2009年起合作愛心T恤義賣活動，至今已邁入第14年，義賣超過45萬件T恤，每年幫助超過5千名弱勢兒童。今年以「Sunshine」為主題，邀請藝人鳳小岳擔任愛心大使，向孩子們伸出如太陽般溫暖的雙手，愛心T恤則請到知名插畫家Lake Hu設計，推出湖水藍、麥田黃兩種款式，加上去年熱賣的兩款T恤，限量4.5萬件，售完為止。

除了能幫助弱勢兒童外，購買愛心T恤贈送一張「原燒」350元抵用券，可用於全台17家「原燒/Oh my!原燒」平日內用或外帶消費折抵，內用消費雙人套餐可折抵兩張，三人套餐可折抵三張；外帶消費滿千可折抵一張，滿兩千折抵兩張，以此類推。此外，今年「原燒」加碼早鳥愛心優惠，6/30前平日憑愛心折抵券至門店內用，每券招待北海道干貝一顆，外帶或內用搭配「王品瘋美食APP」結賬，再送100元折抵券一張。

此外，「原燒」外帶餐點也適用350元抵用券，5/31前外帶單筆消費滿699元，即贈炙燒骰子牛一份(價值69元)。活動與折扣內容以官方公布為準，詳情可上原燒官方粉絲團查詢：https://www.facebook.com/yakiyan10200