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鍋控、天丼控好口福！板橋、中和、高雄三民人同桌吃鍋　最高全桌5折招待

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圖：三澧企業股份有限公司／提供
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MO-MO-PARADISE-壽喜燒。　圖：三澧企業股份有限公司／提供
MO-MO-PARADISE-壽喜燒。　圖：三澧企業股份有限公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】燙得剛剛好的壽喜燒，吸滿鮮香湯汁，蘸上柔順蛋汁與醬料，滿滿一口，心情愉悅飛上天！來來來，無肉不歡的饕客，好消息來了！

MO-MO-PARADISE第二季新開三門市，進駐高雄鼎山家樂福、中和環球購物中心、板橋大遠百，攜手三澧企業全台45家餐飲品牌同歡慶！

▲BELLINI Pasta Pasta,MOLINO雙人輕鬆饗。　圖：三澧企業股份有限公司／提供
▲BELLINI Pasta Pasta,MOLINO雙人輕鬆饗。　圖：三澧企業股份有限公司／提供

只要同桌找齊板橋人、中和人、三民人，5/31前show出您身份證上戶籍地址，招集各區好友衝吃一波，不管是日式壽喜燒、天丼、天麩羅套餐或義式手工義大利麵、窯烤薄脆比薩應有盡有，同期間至MO-MO新展店三門市用餐，還有機會獲得「MOMO陪您吃鍋，請您吃一季」優惠套券，板橋人、中和人、三民人超有口福。

▲天吉屋 雙人套餐。　圖：三澧企業股份有限公司／提供
▲天吉屋 雙人套餐。　圖：三澧企業股份有限公司／提供

歡慶MO-MO展三門市，只要身份證上戶籍地址為板橋區、中和區、三民區，全桌湊齊一區之身份證，結帳即享95折、湊齊兩區身份證享9折、湊齊三區身份證享85折，首五日加碼回饋：湊齊三區身份證即享最高全桌5折招待，每家門市每日限定5組，每組最多限4人。

不管您是火鍋控、義麵控、天丼控在三澧全台45家門市總能找到喜歡的那一味，揪團天天吃天天享折扣，趕快預約起來。參與品牌餐飲：「日式餐飲」MO-MO-PARADISE、天吉屋、吉天麩羅；「義式餐飲」BELLINI Pasta Pasta、MOLINO。

▲吉天婦羅。　圖：三澧企業股份有限公司／提供
▲吉天婦羅。　圖：三澧企業股份有限公司／提供

此外，5/31前凡透過inline或LINE三澧企業官方帳號點餐平台，點購BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、天吉屋、吉天麩羅雙人套餐及MO-MO小確幸、大滿足生食鍋物，並外帶自取即享套餐內容升級。

BELLINI Pasta Pasta、MOLINO雙人外帶套餐，餐點內容包含手工義大利麵2份、沙拉、開胃菜、湯品*2，外帶自取再加贈超人氣香蒜奶酥麵包一份；吉天麩羅/天吉屋雙人套餐，除了職人手作便當、天丼、味噌湯等，加贈療癒甜點抹茶生果凍、炸蝦天麩羅；MO-MO則是肉量大升級，外帶自取除了原本贈送的基本肉盤，期間限定再加贈一盤，等於活動期間可獲得兩盤贈送肉品，宅家也可以充滿儀式感，安心又飽胃。

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義大利麵 天丼 壽喜燒

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