只賣這三味！ 新竹「三味鹽酥雞」香酥好吃的無骨鹹酥雞+甜不辣+花枝丸，在地人推薦必吃

三味鹽酥雞也是來新竹自己常買的小吃，在清大交流道關東橋附近也有一家，不過個人覺得還是市區的這家味道比較好，鹹酥雞口感超酥脆，平日下午三四點來生意夠好，不過還好都不用等太久，熱騰騰鹹酥雞一下就到手！三味鹹酥雞就在東門圓環旁附近，遠遠的就看到門口聚集人潮。

三味鹽酥雞菜單

三味鹽酥雞品項只有三樣，鹹酥雞、甜不辣以及花枝丸，大多數的人都直接買綜合（鹹酥雞＋甜不辣），因為生意很好，一直炸一直起鍋，雖然人多生意好但是取餐速度很快。

綜合小份 NT.65

小辣口味，不過這次老闆可能失手辣椒粉加太多，第一口omg 好嗆。很喜歡他們家鹹酥雞的一點是麵衣炸粉裡還加了白芝麻，香氣更足，大塊而且不會乾柴，骨頭不多，口感又很脆，個人是很追求口感的人啦，所以特愛這家！

甜不辣味道也不差，切的很大條，冷掉也不會覺得油膩，但是還是鹹酥雞味道比較厲害！

三味鹹酥雞的味道跟其他家鹹酥雞相比比較有特色，不論是口感跟味道都好吃，喜歡炸物鹹酥雞的可以試試！

三味鹹酥雞

地址：新竹市東區大同路45號 地圖

電話：03-5263-939

營業時間：14:00–22:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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