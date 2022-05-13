5月週週限定！ 「頂呱呱」連三波超省錢解嘴饞攻略 2入呱呱包、4款輕午茶、啃爆一斤雞脖子

解嘴饞全攻略來了！ 台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」繼5月初發起一斤雞限定優惠引發熱烈反應，沒跟到的朋友們別扼腕，立刻帶大家迎接更好康的5月下半3檔優惠內容，二入呱呱包免7折、四款輕享午茶組合只要89元、一斤雞脖子只要199元，週末追劇好夥伴就選它！

「頂呱呱」最新週週限定超省錢攻略，第一檔即日起至5/18，「呱呱包二入」組合優惠價85元，Ubereats還有109元組合優惠價；第二檔5/16~5/31，四款「悠閒時光，輕享午茶」組合，每天14:00~17:00限定販售，最低下殺67折，通通只要89元；第三檔5/23~5/26，三天快閃「一斤雞脖子」每份199元，近8折優惠，還可以45元加購德式香腸！

圖／頂呱呱提供

頂呱呱此次推出的4款推出午茶組合，至全台頂呱呱門市即可以均一價89元購買，可任選「再現呱地馬拉」含呱呱包*1、地瓜薯條100g*1、35元指定飲品*1、「雞哩呱呱午茶」含呱呱包*1、阿勇雞塊*3、35元指定飲品*1、「地瓜轟炸雞」含原味炸雞*1、地瓜薯條100g*1、35元指定飲品*1、「怪盜雞德午茶」含阿勇雞塊*3、德式香腸*1、35元指定飲品*1，絕對是下午茶時間最佳的選擇！

需注意的是，皆限現場及Ubereats平台購買，「一斤雞脖子」每日每店限量，每人限購兩份。全台門市供應，但左營餐車、桃園青埔、台北101及板橋環球門市則無販售。

圖／頂呱呱提供 圖／頂呱呱提供

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