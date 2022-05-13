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「貳樓里長伯」不怕腳麻！「四大商圈」滿額免費外送到你家，7款商業午餐全天吃得到

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專、圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲官網
圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專、圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲官網

好想跟朋友聚一聚，慵懶享受早午餐邊聊天，又怕疫情升溫在外面吃飯好危險？人氣早午餐廳「貳樓」聽到大家敲碗啦，即日起推出「貳樓里長伯外送到你家」活動，點餐滿450元即可外送，第一波由中山南西店、師大店、台茂店、嘉義店等四間店率先服務大家，其餘店家會在5/16(一)陸續推出，在家也能放鬆享受名店美味！

圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專、圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲官網
圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專、圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲官網

超高人氣的「貳樓」餐廳總是一位難求，因應疫情升高，推出「貳樓里長伯外送到你家」的服務，只要加入貳樓各分店的LINE，點餐滿450（僅限現金交易)，等於兩份餐點就能享有外送服務，要注意的是各店可以為大家服務的範圍，因為走太遠里長伯「腳會麻」喔！

圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專
圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專

中山南西店：中山運動中心-->晶華酒店->中山市場-->提拉米蘇精緻蛋糕-->建成公園

圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專
圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專

師大店：古亭3號出口-->泰順街口-->台電大樓2號出口

圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專
圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專

台茂店：好市多-->蘆竹消防第三大隊-->蘆竹羽球館-->鴻海南崁廠-->創世紀科技公司

圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專
圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專

嘉義店：文華街46號-->忠孝東路275號-->成仁街226號-->忠義街191號

圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲官網
圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲官網

另外一個好消息，7項經典商業午餐菜單現在改為全天供應：曙光汁鮮蝦雞肉細扁麵、焦糖胡椒蔬菜細扁麵(極辣)、南洋辛香風味飯、蜜桃酸奶水果沙拉、鹽麴奶油雞肉飯、厚起司蛋漿牛肉堡、經典青醬雞肉細扁麵，不用因為只有中午才供應而扼腕了！正好在貳樓附近的你還不快訂餐！

圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專
圖／Second Floor Cafe 貳樓餐飲粉專

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早午餐 晶華酒店 雞肉飯 好市多 公園

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