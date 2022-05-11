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冰淇淋灑抹茶粉、牛排壽司搭辣味噌！　3大「壽司郎」官方認證老饕隱藏版吃法

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／記者陳睿中／攝影、取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉專
圖／記者陳睿中／攝影、取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉專

大受台灣人喜愛的迴轉壽司，在網路上流傳著各種隱藏版吃法，壽司郎近日在官方臉書公布了三種老饕推薦的美味創意新吃法，「綠茶粉+霜淇淋」、「鹽味牛排配上香辣味噌拉麵」及「玉子燒壽司配上鮪魚美乃滋」，想嚐點不⼀樣的趣味可以試試看。

第一話「會喜歡的霜淇淋篇：綠茶粉X北海道牛奶霜淇淋」⁣。圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉專
第一話「會喜歡的霜淇淋篇：綠茶粉X北海道牛奶霜淇淋」⁣。圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉專

壽司郎在創意吃法小食堂分享第一道「綠茶粉X北海道牛奶霜淇淋」用壽司郎隨桌附的綠茶粉，撒在北海道牛奶霜淇淋上面，恰到好處的苦甜，讓味蕾蹦出層次新滋味；第二道「鹽味⽜排配上香辣味噌拉麵」在壽司郎點上⼀碗人氣副餐辣味噌拉麵，在湯中放入鹽味牛排壽司，肉片與湯頭完美結合，而且米飯還能吸飽湯汁使油花香氣完美融合；第三道「玉子燒+鮪魚美乃滋」先點玉子燒與鮪魚沙拉軍艦，然後取出鮪魚美乃滋放在玉子燒上面，厚實⼝感⽟⼦燒配上鮪⿂美乃滋，襯出甜、鹹多層次⼝感，滿口⽇式洋⾵濃郁美味。

第二話「一吃上癮的辣味增拉麵篇：鹽味⽜排配上香辣味噌」。圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉專
第二話「一吃上癮的辣味增拉麵篇：鹽味⽜排配上香辣味噌」。圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉專

對於壽司郎的三種老饕隱藏版吃法，網友紛紛回應想試試看，回應更多創新吃法如「冰淇淋加醬油」嚐得到焦糖風味，甚至提到另一家藏壽司也有網傳創意吃法「北海道千層蛋糕+粉末綠茶」、「天婦羅+粉末綠茶」等大人系苦甜組合。

第三話「厚實⼝感⽟⼦燒配上鮪⿂美乃滋」。圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉專
第三話「厚實⼝感⽟⼦燒配上鮪⿂美乃滋」。圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉專

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壽司郎 拉麵 牛排

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