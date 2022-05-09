不只有小籠包！ 「鼎泰豐」20大人氣料理　讓你口水直流

你最喜歡哪一道鼎泰豐料理呢？

鼎泰豐是世界知名的臺灣美食，不只在臺灣深受歡迎，也揚名海外，成為許多外國人最喜歡的臺灣餐廳之一。凡舉小籠包、紅油抄手、燒賣、排骨蛋炒飯等等，都是讓人印象深刻的料理，獨特的好味道也讓鼎泰豐長年在餐飲市場稱霸。在《網路溫度計》的中式連鎖餐廳網路口碑排行榜中，鼎泰豐就位居第1名的高位，網路聲量也遠遠超越其他品牌。



鼎泰豐的菜單選擇相當豐富，多達九十幾道美味的料理可供選擇。去吃鼎泰豐的時候，哪些是你的必點菜色呢？你知道哪幾道料理是大家公認的人氣美食嗎？今天《網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出鼎泰豐菜單上網路聲量最高的20道人氣料理，快來看看你的愛有沒有在榜上吧！

image source: FB／Din Tai Fung 鼎泰豐

NO. 10 巧克力小籠包

中式小籠包加上巧克力，乍聽之下是一道有點衝擊的料理，但事實上小籠包薄薄的皮搭上滿滿的爆漿巧克力內餡，一口咬下在口中迸發出的幸福滋味，可是言語難以形容的！

同時，鼎泰豐選用的可是法國進口的頂級巧克力，甜、苦、酸、鮮果、烤焙、香氣等七種風味，交織出溫潤醇厚的口感，絕對值得一試。

延伸閱讀：口碑／鼎泰豐五款甜味小籠包 最後兩個想吃還吃不到！

image source: 鼎泰豐

NO. 9 紹興醉雞

獨特醬料醃製的雞腿肉，再以紹興酒提味，軟嫩的肉質加上淡淡的酒香，讓人吃一口就回味無窮。

除了直接享受紹興醉雞的獨特風味，也有網友發明出將醉雞淋到炒飯上的獨門吃法，原先就很受歡迎的炒飯，加上醉雞的味道後美味程度更上一層樓！下次到鼎泰豐時，不妨試試這個隱藏版組合。

延伸閱讀：鼎泰豐不只小籠包！網友熱議人氣「開胃菜」曝光 網：這三樣必點

image source: 鼎泰豐

NO. 8 元盅雞湯

說到鼎泰豐的必點湯品，雞湯一定是許多人推薦的品項。採用黑羽土雞長時間慢火熬煮的元盅雞湯，湯汁金黃清澈，入口甘甜滋補，是鼎泰豐的招牌料理之一。

而元盅雞湯受歡迎的程度，也讓鼎泰豐推出了冷凍的雞湯禮盒，讓人可以在家中復刻出這道佳餚，不只能買回家自己享用，也是逢年過節送禮的好選擇。

延伸閱讀：口碑／鼎泰豐推薦點餐密技！小資族必學3招 讓你吃巧吃飽又省錢

image source: 鼎泰豐

NO. 7 蝦仁蛋炒飯

炒飯也是在鼎泰豐非常受歡迎的品項之一，除了香氣十足、粒粒分明外，用料也相當實在，從鮮甜的蝦肉到青蔥、米飯、雞蛋，每一項食材都經過精挑細選，將看似平凡的料理昇華成難忘的美味。



蝦仁蛋炒飯的好滋味，也讓嘴饞卻又沒有辦法常常吃到的網友忍不住上網跪求食譜，獨特的風味簡直到了會讓人上癮的程度！

延伸閱讀：鼎泰豐蝦仁蛋炒飯吃不到怎麼辦？達人在家「神還原」網驚呼：小當家

image source: 鼎泰豐

NO. 6 辣味黃瓜

爽脆的小黃瓜加上鼎泰豐獨特的秘製辣油，看似平凡的一道小菜實際上是許多人到鼎泰豐的必點菜色之一！

僅管辣味涼拌小黃瓜是幾乎許多餐廳都有的小菜，但鼎泰豐就是有辦法用這樣一道簡單的料理做出讓人難以忘懷的好滋味。吃過的人無不驚嘆它的口感以及獨特風味，網路上也流傳許多食譜，是一道人人都想復刻出的美味料理。

延伸閱讀：口碑／網點名在鼎泰豐點「這道菜」是財富自由？4大熱門關鍵字成老饕回訪關鍵

image source: 鼎泰豐

NO. 5 酸辣湯

鼎泰豐的湯品可不只有雞湯，酸辣湯更是許多人大推的必點菜色之一！細如絲一般的豆腐和木耳，完美展現出了師傅的好刀工，而滿滿一大碗可供分食的酸辣湯，更是許多人心中的高CP值品項之一。

功力深厚的鼎泰豐酸辣湯，不只在自家的湯品菜單上稱霸，更有網友認為，鼎泰豐的酸辣湯是「業界最頂」──「有其他店家的酸辣湯超越鼎泰豐的嗎？」

延伸閱讀：口碑／鼎泰豐必點的美食是它！用料實在成人氣話題：搭配小籠包超划算

image source: 鼎泰豐

NO. 4 小菜

豆芽、冬粉、海帶絲加上豆干絲，這道名為「小菜」的料理，看似樸實無華，卻是許多人大推的低調美食，更有不少人都努力想復刻出它的好味道。

「好吃到我一次外帶5盒」、「每次去鼎泰豐吃飯的一大目的都是為了它」、「小菜是靈魂」，從這些網友的評價就可以想見鼎泰豐的小菜有多美味，而能將看似平凡的料理做出登峰造極的滋味，也正是鼎泰豐如此受歡迎的原因之一。

延伸閱讀：鼎泰豐跟漲！小籠包、小菜都得多花錢 網友最推「這道」也變貴

image source: 鼎泰豐

NO. 3 排骨蛋炒飯

軟嫩的蛋花加上香氣十足的青蔥，精準的火侯控制下炒出粒粒分明、色澤金黃的炒飯，再加上誘人的酥炸排骨，一口下去令人銷魂。

除了炒飯本身的美味，上頭那塊薄厚適中又不油膩的排骨更是這道料理的靈魂。提及「鼎泰豐必點」，排骨蛋炒飯是幾乎每個人都會推薦的品項，甚至有人認為排骨蛋炒飯的好味道已經超越招牌的小籠包，是他心目中第一名的鼎泰豐料理。

延伸閱讀：「用鼎泰豐炒飯祭拜我！」于美人暢談身後事 炒飯還要加這一味

image source: 鼎泰豐

NO. 2 紅油抄手

在鼎泰豐，紅油抄手是眾多人必點的口袋名單之一，不管是鮮甜的鮮蝦豬肉餡，還是爽口的小白菜豬肉餡，都十分受歡迎。

薄透Q滑的麵皮裹著飽滿內餡，淋上特製的紅油醬汁，再加上蔥末提味，鮮辣濃香的滋味讓人回味無窮。更有人發明出將紅油淋在炒飯上的吃法，絕妙的好滋味讓料理的美味再度升級。下次去鼎泰豐的時候，試試看這個獨門搭配，絕對不會後悔！

延伸閱讀：口碑／小籠包不是重點？網問「鼎泰豐到底紅什麼？」老饕熱推3大優勢

image source: 鼎泰豐

NO. 1 小籠包（原味）

鼎泰豐的人氣料理第一名不負眾望地由招牌料理小籠包奪下。薄嫩而均勻的麵皮，緊緊鎖住內餡的飽滿肉汁，而麵皮上的黃金十八摺，更是美味口感的關鍵之一，是一道功力深厚的料理。

鼎泰豐小籠包除了在臺灣擁有高人氣，在國外也非常受歡迎，不少外國人說到臺灣料理第一個想到的就是鼎泰豐小籠包。這道揚名國際的美食，可以說是料理界的臺灣之光。

延伸閱讀：鼎泰豐前進迪士尼！未來可在園區內吃到小籠包

image source: 鼎泰豐

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月06日至2022年05月05日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鼎泰豐人氣料理』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」