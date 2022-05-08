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三商巧福「牛肉麵買1送1、乾拌麵免費兌換」　盤點3大優惠內用外帶外送全包辦

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／三商巧福﻿、三商i美食卡﻿官方臉書
圖／三商巧福﻿三商i美食卡﻿官方臉書

全新省錢攻略再添一！三商巧福5月份新推一系列優惠，其中有APP會員限定買一送一好康、消費集章免費兌換美食，還有外送平台專屬滿額贈番茄肉醬乾拌麵等，內用、外帶乃至免出門都各有活動，輕鬆幫大家加菜，粉絲必收。

買一送一：截至5/15

圖／三商i美食卡﻿官方臉書
圖／三商i美食卡﻿官方臉書

結合三商餐飲品牌的APP三商i美食卡祭出多項活動，即日起至5/15，每位會員只要扣一點，就可限時領取優惠券，包含購買招牌「紅燒排骨飯」贈芝麻牛蒡絲與中杯飲料、消費「原汁牛肉麵套餐」就送「番茄肉醬乾拌麵」，一人或雙人吃都能更加飽足豐盛。

除了扣點買一送一，會員也可參與「幸運轉輪」，5/18為止凡扣一點即可參與遊戲，獎項含45元小菜買一送一、牛丼系列免費升級肉增量1.5倍、指定套餐現金折抵現省94元、贈點數2點等，讓大家用點數換好康。

集章免費送：截至5/31

此外，截至5/31 APP也有滿額免費贈好康，不論內用或外帶，每實付消費滿160元可獲得一枚消費章，凡集滿2點即可免費兌換「現燙青菜」、集滿4章則有「雪花牛肉乾拌麵」兌換券，5月底為止一律不限集章、領獎次數，代表消費多少就可回饋多少超划算。

外送滿額贈：5/18

圖／三商巧福﻿官方臉書
圖／三商巧福﻿官方臉書

即日起至5/18，只要使用Uber Eats點購三商巧福，消費滿額350元，即可獲得一份番茄肉醬乾拌麵。提醒大家記得符合門檻時記得將贈送的餐點加入購物車，才能順利收到免費麵食啦！

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牛肉麵 買一送一

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