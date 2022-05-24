鵝肉料理經驗老到！ 板橋「鵝博士」肥美燻鵝香氣逼人 鵝肉鮮甜讓人吮指回味

這陣子特別喜歡吃鵝肉，陸續吃了好幾間主打鵝肉的餐廳，也都各有各的厲害之處，今天要與各位分享的這間「鵝博士鵝肉店」位於板橋的捷運新埔站附近（環狀線的「捷運新埔民生站」更近），雖然餐廳本身開業兩年左右而已...不過業者其實在市場販售鵝肉料理的資歷已經長達30年之久，對鵝隻的挑選以及如何烹煮才能煮得美味多汁可以說是非常得心應手、經驗老到，非常有自信，難怪店名會直接就命名為「鵝博士」呀！

鵝博士鵝肉店

地址：新北市板橋區四維路125號

電話：(02)2253-5598

營業時間：11:00 ~ 20:30

官方粉絲團：https://www.facebook.com/dr.goose2020

目前大台北地區其實自己在煮鵝肉的餐廳店家並不多，因為要熬煮鵝肉其實相當費時費工，所以多數店家都會選擇直接煮熟的那種鵝肉來賣，但鵝博士的老闆有自己的堅持，認為鵝肉就是要當日現煮的才能保養最佳的口感，所以每日堅持遵循古法烹煮溫體鵝肉，一定要讓客人吃到一百分的好滋味。

這裡的鵝肉主要分為鹽水和煙燻的兩種，鹽水的鮮甜中帶點鹹香，煙燻的則是把鹽水鵝肉再用甘蔗去燻製，吃起來多了一分迷人的煙燻香氣，兩者都各有的滋味，端看每位饕客個人的偏好來選擇了。

這一份是店內的菜單（點圖可以看放大版），比起其他幾間我最近去的鵝肉餐廳，這裡的餐點選擇更豐富，除了跟鵝肉有關的品項以外，還有各式各樣的便當、熱炒、小菜，甚至天冷想吃這鳳梨苦瓜雞鍋或者沙茶魚頭鍋這邊也都有供應。

我覺得這裡的各種滷味和小菜賣相都很不錯，尤其是滷味的一些食材都有先經過川燙和冰鎮的處理，滷汁堅持選用高品質的龜甲萬醬油和麥芽糖等去熬煮而成（成本比一些雜牌的醬油高很多，然後另外還有加入大骨湯的成份），如此滷出來的成品才會色澤漂亮、吃起來入味又不死鹹。

雖然多數人一定是衝著鵝肉料理來這用餐的，不過強烈建議你們一定要搭配個幾道滷味，這裡的滷味真的不會令人失望～

小菜都是店家自製的，走經濟實惠路線，看起來賣相也都還不賴。

店內用餐環境乾乾淨淨的，牆面貼上了紅磚圖案的壁紙，呈現出有點古早味的氛圍。

餐桌都是兩人桌與四人桌，很適合小家庭一起來用餐，當然～一個人來這裡點個鵝肉便當搭配一些小菜也能夠吃得很滿足。

這裡有介紹一些關於他們如何挑選鵝肉以及食用鵝肉的好處，大家有興趣的話可以仔細閱讀一下。

業者相當重視餐具的衛生，所以都將碗筷、湯匙等餐具放在紫外線殺菌烘碗機內保存。

喔～對了，店內有提供自助的熱湯，主要是用鵝頭、鵝翅等部位去熬煮而成，喝起來香醇又暖胃，油膩感並不會太重。

再來看到這一桌就是我們當天午餐的內容啦～有沒有一種讓人垂涎三尺的感覺呢！？

燻鵝肉1/4隻 350元

先從招牌商品的「燻鵝肉」看起吧！前面有提過這邊的鵝肉都是使用溫體鵝去熬煮，本身就肥美可口又富含肉汁，煙燻之後的鵝皮看起來油油亮亮的、色澤十分誘人。

還會附上一碟店家特調的鵝肉醬汁，是用豆腐乳加上一些祕密配方所調製而成，可以使美味再升級。

趕緊夾一塊放進嘴裡，嗯～這鵝肉口感軟嫩又鮮甜，完全不柴不澀，超乎預期地好吃，然後鵝皮的部份帶著明顯的煙燻風味，十分涮嘴。

其實這鵝肉直接吃就不錯吃了，但搭配一些醬汁，甘甘鹹鹹的滋味更是令人欲罷不能。

虱目魚肚便當 150元

因為不想整餐都只有吃鵝肉而已，所以便當的部份我們換換口味選了「虱目魚肚」為主菜的，整體看起來好吃而且份量也不少。

完全去骨的虱目魚肚吃起來口感細緻又柔嫩（無刺讓人吃得很安心），因為本身有跟蔭鳳梨一起烹調，所以除了魚肉本身的鮮味以外還帶有一股甘醇的滋味，好吃耶～

配菜之一是大家俗稱「電話線」的海茸，然後也吃得到醃漬過的蔭鳳梨。

蔥蛋的口感還不錯，是有厚度的那一種，蛋香味十足。

爽脆的小黃瓜讓這便當多了不同層次的口感。

還有一樣配菜是我個人很愛吃的白菜滷，口感是燉煮到很透的那一種，蠻古早味的。

鵝油飯 15元

如果不喜歡便當的配菜或覺得份量太多的話⋯也可以考慮單點香噴噴的「鵝油飯」，然後再點其他喜歡的料理來配著吃。（這米飯的口感不錯，是帶點彈性又粒粒分明的那種）

滷味拼盤

再來看到的是三種滷味所組成的拼盤，還附上了一些有解膩的梅干菜在一旁。

前面有提過他們的滷味都是用龜甲萬醬油跟大骨湯等成份是滷製兩小時以上才完成的，所以這豬腳吃起來皮香肉嫩、相當入味，皮的部份QQ的，沒有很明顯的肥膩感。

大腸頭的部份處理得很乾淨，沒有什麼奇怪的異味，咀嚼起來QQ的又帶有舒服的甜味。

滷花生也非常合我的胃口，滷汁甜甜的，然後脆口的滋味非常涮嘴，拌飯一起吃也很適合。

鹹蛋苦瓜 150元

好像很多人都不敢吃苦瓜⋯不過這邊的「鹹蛋苦瓜」真的深得我心，我才吃了一口就跟我朋友說這家的鹹蛋苦瓜很厲害！

這苦瓜其實沒有想像中的那麼苦，口感清脆又爽口，跟大量鹹蛋一起拌炒，那滋味真的很涮嘴，堪稱當天中午的下飯MVP～

鵝肝 30元

鵝博士除了有賣鵝肉以外，還有販售鵝肝、鵝胗、鵝腸等內臟類的食物，當天我們就點了一盤「鵝肝」來嚐嚐。

鵝肝本身帶著一股獨特的濃郁香氣，入口咀嚼時有種綿密、滑順的感覺，簡單搭配一些油膏就十分對味。

蔥燒鯽魚 時價

下一道是「蔥燒鯽魚」，屬於一種先醃漬再油炸然後還要再紅燒的功夫菜，是秤重在賣的。

因為連骨頭都已經軟化了，所以幾乎整隻魚都可以下肚，魚肉的部份吃起來甘甘鹹鹹的，非常惹味，然後飽滿的魚卵是這道料理的精華，豐厚的滋味讓人吃完以後會忍不住地露出滿意的笑容～

阿里山石篙筍 50元

再來這一盤特別選用了來自阿里山的「石篙筍」，這種筍子一年只有清明節的前後是產季，而且產量並不算多，十分地珍貴。

高纖的石篙筍吃起來筍肉厚實，但也不會太難咬，感覺應該花了很多時間去料理，然後因為有加入客家梅干菜和鵝油一起烹煮，所以酸香開胃，有越吃越順口的感覺。

手工米血糕 40元

最後一道是店家自己手工製作的「米血糕」，經濟實惠又份量十足，CP值非常高！

由鵝血搭配了黃金比例的糯米以及糙米，讓它咀嚼起來的口感香Q又可口，沒有半點腥臭味，搭配上油膏以及些許香菜就是人間美味啊～（當然前提是你要敢吃香菜）

以上就是這次的分享，我覺得「鵝博士鵝肉店」的燻鵝肥美又香氣逼人，真的讓人有吮指回味的感覺（下次會想試試他們的鹽水鵝），然後其他菜色的選擇豐富，像「手工米血糕」、「阿里山石篙筍」、「鹹蛋苦瓜」以及他們的滷味都是我個人特別喜愛的菜色，也提供各位朋友做個參考嘍～祝你們也吃得開心、盡興。

鵝博士鵝肉店

地址：新北市板橋區四維路125號

電話：(02)2253-5598

營業時間：11:00 ~ 20:30

官方粉絲團：https://www.facebook.com/dr.goose2020

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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