吃燒肉丼抽Tiffany鑽石！地表最強「開丼」豪華海陸丼外帶85折

有「地表最強燒肉丼」之稱的連鎖燒肉丼品牌「開丼」，以肉量滿點的燒肉丼知名。迎接母親節，開丼即日起至5/31將招牌牛丼混搭各式豪華食材，推出「鮭魚卵干貝牛丼」(每份260元)、「醬燒海老牛丼」(每份219元)及「松露蕈菇牛丼」(每份199元)三款珠寶系豪華牛丼。

因疫情升溫，不少民眾選擇在家享用母親節大餐，開丼也在新品上市期間推出線上訂餐優惠活動，新會員加入即贈10點(可兌換骰子菲力牛肉單品乙份)，外送滿400元免運再85折、外帶滿199元享9折優惠。