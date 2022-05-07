秀證件或打卡「308元吃到飽」平假日都適用！礁溪「飯店下午茶Buffet」3條件都享優惠

飯店吃到飽除了正餐系列，下午茶亦是許多人避開人潮、休憩吃美食的好選擇。而礁溪長榮鳳凰酒店館內「桂冠自助餐廳」，最新推出優惠活動，截至5/31不論是宜蘭縣民、就讀宜蘭縣學校的學生，還是用餐打卡，符合3種條件之一即可用308元嘗鮮，現省132元。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

「桂冠自助餐廳」近期新增下午茶Buffet，主打輕食類蘭陽鴨賞披薩、日式精緻甜點、韓式雜菜冬粉、韓式關東煮等，加碼現點現做的日式脆皮可麗餅，還有星巴克、哈根達斯無限供應任吃。而即日起至5/31，只要到店用餐參與臉書或IG打卡活動，或是宜蘭縣民出示身分證、就讀宜蘭縣各級學校的學生持學生證，統統都能用308元吃到飽，原價440元。

圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)臉書專頁

不僅如此，截至5/31桂冠自助餐廳同步推出7折優惠，午餐、晚餐都適用，同樣不限平日，折扣後每人909元吃得到，代表從中午、下午茶乃至晚上都可自由選擇，7折省錢開吃。

圖／礁溪寒沐酒店提供

另一家礁溪寒沐飯店MU TABLE也有下午茶好康，截至5/31平日每人399元、假日每人439元即可大啖豐盛輕食、甜點。截至7/31若在MU TABLE自助餐廳享用午餐、下午茶或晚餐，還能參與「春夏豪禮週週抽」活動，單筆消費滿2000元即可獲得一張抽獎券一張、滿4000元贈抽獎券兩張，以此類推，每週幸運兒有機會將五星飯店住宿券、3C產品等帶回家。

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