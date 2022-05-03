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丹丹漢堡「醬燒蔥抱扁食」新品開賣！免100元套餐附烤雞堡、紅茶牛奶，炸扁食放涼也酥脆
號稱台灣速食南霸天的「丹丹漢堡」，除了以高CP值聞名的經典1號餐，每檔期推出的限定新品也吸引許多人朝聖。品牌最新推出「醬燒蔥抱扁食」，讓大家在速食店吃得到酥脆炸扁食，搭配套餐100元有找，就附烤醬雞堡或無穀瘦肉粥及一杯招牌紅茶牛奶，饕客造訪南部又有限定美味可以嘗鮮啦！
速食連鎖店「丹丹漢堡」全新打造中式「醬燒蔥抱扁食」，以餛飩皮包裹肉餡酥炸，再於上方淋上鹹甜的醬汁，整體口味在網上收穫一片好評，並讓人直呼放涼也酥脆，口感備受喜愛。這款新品6顆單點45元，消費每滿99元則享一份加購價39元，促銷可累計。
若想吃得飽足，大家可考慮搭配套餐，其中激推含烤醬雞堡、大杯紅茶牛奶的A餐，99元一次爽嗑漢堡、炸扁食及飲料；喜歡清淡均衡一點則可選擇B餐，搭配無穀瘦肉粥、大杯紅茶牛奶，一份95元。「醬燒蔥抱扁食」即日開賣，售完為止，想嘗鮮的粉絲記得趁早啦！
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