日料控必朝聖！ 北投人氣美食「漁當家食堂」板前無菜單料理 食材新鮮菜色豐富多變

漁當家食堂位在捷運石牌站附近，是預約制的板前無菜單料理，除了每道料理都賞心悅目外，食材也都是每日新鮮準備及跟在地小農配合，許多甚少吃到或沒吃過的食材，道道令人驚豔，完全對得起他的價格，是非常值得再訪的北投美食推薦。

漁當家食堂

地址：台北市北投區裕民四路13號(捷運石牌站1號出口走路3分鐘)

電話：(02)2826-1490

營業時間：11:30-14:00/17:30-20:00 (週三公休or詳見粉絲團及IG)

預約方式：漁當家食堂粉絲團 / 漁當家食堂IG

漁當家食堂就在距離捷運石牌站100多公尺的巷弄內，地點算是鬧中取靜，開車來的話附近停車位比較難找一點，這邊也提供兩個停車場給大家參考。一個是「iRent 捷運石牌站」、一個是「CITY PARKING 城市車旅停車場(國泰石牌站)」，漁當家食堂附近也有路邊停車格。

店內環境小巧但也倒舒適，木作裝潢感覺很雅緻也很有日式氛圍，座位就只有板前的12個座位區。有提供置物籃可以放包包，牆壁上也有掛鉤可以掛外套。漁當家食堂基本上不接過路客，因為食材都是看當天預約人數就備好的，每天午餐跟晚餐也只接一輪訂位，所以想吃的話記得一定要利用漁當家食堂粉絲團訂位。

漁當家有提供冷飲或熱飲(看季節跟天氣而定)，當天喝到的是熱麥茶，我覺得非常好喝，順口又回甘。這裡採取的是半自助式，也就是要自己倒茶水，用餐完畢也要自己把餐盤端給主廚收拾。

漁當家食堂 無菜單料理 $1200/人

漁當家食堂目前提供的是每人1200元的無菜單料理(平假日全天供應)，5-12歲兒童套餐是800元，訂位方式是私訊漁當家粉絲團及漁當家IG。老實說我第一次吃漁當家食堂的時候，每一道菜色都令我滿驚豔的，主要是有許多食材我可能沒看過沒聽過，或是平常只有在高級的無菜單料理店才吃的到。

漁當家食堂的食材主要都是透過基隆八斗子跟澎湖船家的新鮮直送漁獲，所以每天會吃到什麼都是要看當日捕獲，也因此每日能供應的食材數量也有限。

時蔬沙拉佐草莓葡萄醬

第一道沙拉就這麼美！其實光是坐在板前看著主廚在備料做料理時，就能感覺他是一個對料理很執著很用心的人，不善言辭卻把他的熱忱跟想說的話都放在一道道料理上。光擺盤就令人賞心悅目捨不得吃了，沙拉裡的主角是澎湖冰花，一般很少見，口感微酸微脆，再搭配其他像是紫高麗菜絲、花椰菜等…淋上主廚特製的草莓葡萄醬，酸酸甜甜加上蔬菜的爽脆度，非常開胃。

綜合刺身

超美的四格木盒簡直藝術品，裡面有著當日採購的新鮮食材，所以每次去吃到的都會不太一樣。

滷煮小鮑魚上面還撒了金箔點綴整個超加分，滷煮後的鮑魚口感Q彈，越咀嚼越香。

正鰹佐胡麻醬我一直很期待，因為入座後就看到主廚在煙燻炙烤鰹魚，煙燻後的風味能帶出魚肉本身的香氣，表面炙烤後中心部位仍是半生狀態，吃起來入口即化又帶有煙燻香氣。

青甘肚也就是鰤魚腹肉，新鮮度沒話說，一般在日料店也比較少能吃到。青甘魚在冬季的油脂是最棒的，老饕們的最愛，口感完全入口即化。

干貝佐澎湖海膽那肯定是海鮮控的最愛，一般日料店用的都是日本海膽，漁當家選用的是澎湖海膽，吃起來超甜完全沒有腥味，好想續盤。

鹽烤澎湖明蝦

大家都知道澎湖明蝦是出了名的好吃，肉質Q彈又甜，主廚搭配了咖喱風美乃滋佐紫洋芋反倒讓我更驚艷，第一次看到紫色馬鈴薯，配上咖哩口味美乃滋有點微鹹微嗆的味道，更襯托的馬鈴薯的甜味。

當令時蔬

當令食蔬吃到的是契作玉米筍、嘉義蓮藕、水耕羽衣甘藍，其中我最喜歡炸蓮藕，口感酥脆中又帶點Q度跟香氣，兩片著實吃不過癮！玉米筍超粗看起來就是新鮮，單吃就很甜，也可以搭著炸過的水耕羽衣甘藍一起吃，兩種口感層次更為豐富。

酥炸魚曹

主廚招待的酥炸魚曹也超級美味，整隻炸到酥脆連骨頭都能吃，肉質細嫩又酥香，這完全就是道下酒菜來著。

鹽烤黑鮪魚三角骨

黑鮪魚三角骨我也是第一次吃到，烤到表面焦香，肉質帶有豐厚油脂香味又細緻，滿滿的鮪魚香氣撲鼻而來。擔心有點膩口的話，可以搭配旁邊的梅漬蘿蔔或是擠上檸檬一起吃，味道更加爽口。旁邊的烤青花筍也很棒，一整道讓你吃到海鮮跟蔬菜，還配上一個可愛的貓咪蘿蔔泥。

對了，主廚會詢問客人需不需要白飯搭配，但我吃到這道時已經超飽了，於是只要了一點點白飯來試味道。其實這碗看似簡單的白飯一點也不簡單，選用的是台東長濱的有機米，吃起來Q又甜，愛吃白飯的人一定要試試。

黑鮪魚冰淇淋

這個也是店家招待的黑鮪魚冰淇淋，黑鮪魚泥上面點綴著食用花，放在小甜筒上真的就像冰淇淋一樣，吸睛度%。主廚看起來明明就是個木訥的人，但心思卻很細膩溫柔，從他做料理的眼神還有成品中就能看的出來，這樣的料理才是有溫度有愛的料理。

木鱉果味噌湯

不說我以為這是一碗番茄味噌湯！人家主廚用的可是俗稱天堂來的果實-木鱉果，木鱉果富含茄紅素、β-胡蘿蔔素及膳食纖維等營養素，被譽為「超級食物」之一，是個富含高營養價值的食物。木鱉果不好買而且處理方式也滿複雜的，我這次真的是很幸運能喝到這碗木鱉果味噌湯，而且裡面還有黑鮪魚筋膜，不管是味道還是口感都超級棒，續個10碗我都喝得完。

手工豆花

最後的結尾是黑糖手工豆花，入口即化的豆花加上金箔黑糖蜜，甜香味超迷人，珍珠口感很Q非常加分，連最後一道都這麼完美，我捨不得結束，但胃已經投降了。

從第一道吃到最後一道都讓我對漁當家食堂豎起大拇指，無論是食材的新鮮度或獨特性，亦或是主廚的料理手法及方式，都跟你一般在日料店吃到的無菜單料理不太一樣。漁當家食堂的每一道料理在擺盤、口味、食材選擇上都看的出來很用心，就跟主廚給人的第一眼印象一樣，是個實實在在有肩膀的好男人，有著一顆細膩的心，以及對料理的堅持。喜歡無菜單料理的很推薦可以來試試看漁當家食堂，絕對是吃過後會想再回訪的北投美食推薦。

漁當家食堂

地址：台北市北投區裕民四路13號(捷運石牌站1號出口走路3分鐘)

電話：(02)2826-1490

營業時間：11:30-14:00/17:30-20:00 (週三公休or詳見粉絲團及IG)

預約方式：漁當家食堂粉絲團 / 漁當家食堂IG

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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