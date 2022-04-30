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母親節「幾歲送幾顆蛤蜊」外帶回家！蛤火鍋連2週「滿2000送1000」防疫吃海陸大餐

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
餐點示意圖。圖／蛤?!卜卜蜆打邊爐提供、圖右上編輯攝
餐點示意圖。圖／蛤?!卜卜蜆打邊爐提供、圖右上編輯攝

下週即將迎來一年一度的母親節，今天就跟大家分享即便疫情升溫，也能省錢且安心吃大餐慶祝的好消息。分別於台北、台中設有門市的「蛤?!卜卜蜆打邊爐」以浮誇的蛤蜊火鍋及港系霓虹店裝最受歡迎，截至5/15特別推出外帶外送「買2000送1000」的好康，並限定2日加碼「媽媽幾歲送幾顆蛤蜊」，讓一家人在家團圓，聚餐豐盛程度不減。

圖／蛤?!卜卜蜆打邊爐提供
圖／蛤?!卜卜蜆打邊爐提供

「蛤?!」火鍋最狂回饋優惠即日起開跑，截至5/15凡外帶或外送消費滿額2000元，即可獲贈價值超過1000元的海陸盛宴組合，幫大家加菜西班牙伊比利豬肉、24隻台灣現流白蝦，活動還可累贈，滿2000送一組、滿4000送兩組，吃越多送越多，以此類推。提醒大家活動無法併用，外送自取、ocard線上點外送均適用。

圖／蛤?!卜卜蜆打邊爐提供
圖／蛤?!卜卜蜆打邊爐提供

不僅如此，為了犒勞辛苦的媽媽們，母親節當週的5/7、5/8全時段特別加碼幾歲就送幾顆鮮活大蛤蜊，只要訂餐時告知媽媽年紀並於取餐時出示一名女性身分證核對，單筆滿額2000元即可贈送對應歲數的蛤蜊，每筆限送一次，促銷無法併用，今年就讓媽咪們吃好料吧！

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