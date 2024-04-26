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孟耿如媽媽甜品品牌「婉婉 」宣布收攤：小品牌終究還是支撐不住
黃子佼身陷性醜聞風波遭外界撻伐，老婆孟耿如也受影響，演藝事業停擺，早前夫妻倆雙雙關閉臉書，不再發聲。而今（26）日孟耿如媽媽經營的甜品品牌「婉婉 WantOne」透過社群限動宣布收攤。
「婉婉」官方社群26日傍晚發限動說再見，表示「經歷了四月的一波動盪，小品牌終究還是支撐不住」，發文向網友道別，並宣布網路下單今天為最後一天，明日則是門市最後一天營運，而誠品南西的快閃櫃則會到4月30日。
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