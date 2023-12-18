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英倫風茶飲品牌！特選「七盞茗茶」清香回甘茶韻淵遠流長

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

好茶值得一品再品！2018年從北部發跡【七盞茶】茶飲，用心淬鍊每一杯茶飲，堅持使用天然原料與優質茶葉調配每一杯飲品，將溫潤甘甜的茶香深植民眾日常，開放加盟後分店更向全台拓點，使得全台饕客都能喝到品牌所堅持的香醇茶韻。

各分店裝潢是統一選用深藍配色佐以純白基調，融入英倫風設計與巧思，打造出品牌特有的門面風格。

「以茶佐日子，有事沒事七盞茶」，透過七支風味各異的好茶帶入生活，讓一週七天有各自不同的代表茶韻，讓茶香撫平現代人的日常忙亂，回歸純樸天然的靜謐舒心，在快節奏的手搖飲市場創造出全新飲茶風氣。

純樸配合時髦、淵流中式茶飲加上多變西式佐料，不僅體現迴異過往的飲品滋味，更以新穎視角打造門面裝潢，研發出令茶饕們津津樂道的「七盞茗茶」系列，每款茶飲風味各有千秋，也有各自的擁護者，獨特的回甘風味值得你細心品茗，相對親民的價格，讓喝好茶不再是一件難事，而是如同日常一樣，讓來七盞茶不只是品茗，而是以視覺、嗅覺、味覺品嚐【說書茶館】帶來的茶韻趣事。

除了茶飲品質穩定外，「與顧客有溫度的互動」服務也是品牌的一大特色，以成為最體貼顧客的茶飲品牌為目標，提供貼心度滿分的服務。

山萃烏龍

被茶饕們讚賞並榮獲「茶王」美稱的茶品，嚴選手採高山蜜香鳥龍，茶香清新高雅，盡顯烏龍茶的芬芳，茶韻清甜回甘，尾韻散發茶葉特有天然蜜香，清新淡雅的滋味去油解膩，獨特茶湯獻給懂茶的你。

▲嚴選一芯二葉台灣四季春茶葉沖泡而成「四季春茶」，兼具春摘烏龍的茶韻與冬片的茶香，茶湯清澈透亮，甘醇順口。
▲嚴選一芯二葉台灣四季春茶葉沖泡而成「四季春茶」，兼具春摘烏龍的茶韻與冬片的茶香，茶湯清澈透亮，甘醇順口。

七盞紅萃

連續擁坐熱銷榜單冠軍「七盞紅萃」，享有「茶后」之美稱，嚴選阿薩姆紅茶、台茶18號紅玉紅茶以黃金比例調配，並低溫烘焙工法將蘋果、石榴與西洋梨的清甜果香融入茶湯中，茶韻柔和順喉、滋味甘潤濃醇，果香增添些許酸度，與坊間花果茶不同的口感與風味，好滋味更榮獲「比利時iTQi風味大獎」的肯定。

▲帶有玉蘭花香的綠茶你喝過嗎？「碧玉幽蘭」融合綠茶茶葉與乾燥玉蘭花，醇厚茶香進入喉間，淡雅花香緊隨其後，使得茶味豐富有層次，茶韻清爽不苦澀，喜愛綠茶的你肯定不容錯過。
▲帶有玉蘭花香的綠茶你喝過嗎？「碧玉幽蘭」融合綠茶茶葉與乾燥玉蘭花，醇厚茶香進入喉間，淡雅花香緊隨其後，使得茶味豐富有層次，茶韻清爽不苦澀，喜愛綠茶的你肯定不容錯過。

▲結合阿薩姆紅茶與伯爵紅茶的「日夏紅茶」，結合兩大紅茶的特色，伯爵茶特有佛手柑香也保留了下來，濃郁甘醇的茶韻，是搭配甜點的絕佳茶品。
▲結合阿薩姆紅茶與伯爵紅茶的「日夏紅茶」，結合兩大紅茶的特色，伯爵茶特有佛手柑香也保留了下來，濃郁甘醇的茶韻，是搭配甜點的絕佳茶品。

▲「芯月烏龍」茶葉是由5A級桂花與烏龍茶葉經數次烘焙後，再依比例調配混合，使得茶葉既保留炭焙香，尾韻又帶上淡雅桂花香氣，茶味溫潤甘美值得一再回味。
▲「芯月烏龍」茶葉是由5A級桂花與烏龍茶葉經數次烘焙後，再依比例調配混合，使得茶葉既保留炭焙香，尾韻又帶上淡雅桂花香氣，茶味溫潤甘美值得一再回味。

▲嚴選一芯二葉台灣四季春茶葉沖泡而成「四季春茶」，兼具春摘烏龍的茶韻與冬片的茶香，茶湯清澈透亮，甘醇順口。
▲嚴選一芯二葉台灣四季春茶葉沖泡而成「四季春茶」，兼具春摘烏龍的茶韻與冬片的茶香，茶湯清澈透亮，甘醇順口。

▲「高桂菁香」將5A級桂花與高山茶混搭而成，桂花雅緻的香氣襯托出高山茶的芳醇甘甜，韻味淵遠流長，留存在口中的茶感值得一再品嚐。
▲「高桂菁香」將5A級桂花與高山茶混搭而成，桂花雅緻的香氣襯托出高山茶的芳醇甘甜，韻味淵遠流長，留存在口中的茶感值得一再品嚐。

【七盞茶】希望將「茶的文化」融入日常生活，透過懂品茗喝好茶，體會茶佐時光，了解品茗與生活結合成的藝術，讓顧客體驗不一樣的茶飲文化。

好的佐料不僅不會掩蓋茶葉的芬芳，反而更能襯托出茶湯的香甜，除了七盞茗茶之外，更以茗茶為基底，融合鮮奶、奶霜、鮮果、特調等元素，調出一杯杯令人回味無窮的好滋味，七時茶味，香醇回韻，多樣化的組合進一步彰顯茶葉特點，讓每種組合都值得對茶講究的你一一嚐試。


【七盞茶Seventea】

官方網站：https://bit.ly/3SHFZjN


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