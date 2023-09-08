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7家手搖優惠喝起來！ 星巴克「玉兔抱月」、85℃「多多綠」第2杯10元、「麻古Xmomo」甜蜜滿額禮快追

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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手搖控一定要喝！ 連鎖手搖飲品牌準備迎接中秋節，陸續推出手搖飲料優惠，除了有多多控喜愛的85℃第2杯10元、星巴克推出超Q「玉兔抱月飾片」、買迷客夏有機會抽中東京迪士尼雙人來回機票、發發中秋系列手搖讓柚子入茶再打折，抓住夏天尾巴飲料接著喝不停！

●85℃

85℃自9/9到9/12連續4天推出「多多分享日」活動，原價55元的大杯「冰初露多多綠茶」第2杯只要10元，65元即可爽喝2杯。現購現取，每人限購3組(6杯)，65元即可爽喝2杯。

●星巴克

星巴克於9/13全門市強勢回歸廣受歡迎的「冰搖黑糖肉桂燕麥奶咖啡」，近期推出的還有「冰搖岩鹽焦糖風味燕麥奶咖啡」、「氮氣醇濃抹茶咖啡」，此外中秋節即將到來，星巴克推出超Q「玉兔抱月巧克力風味飾片」，自9/13至10/1期間購買大杯以上冰、熱全品項飲品加15元即可獲得一片，造型活潑的玉兔十分可愛！

●麻古茶坊

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

人氣手搖「麻古茶坊」於9/1推出清新系新品「蜜桃奶茶」，並與momo購物網合推「甜蜜滿額禮」，凡於9/9當日在momo購物網消費滿2,999元，即可登記兌換麻古「蜜桃奶茶」電子兌換券，數量有限、兌完為止。而9/1至9/12也有折價券活動，活動期間至麻古茶坊全台門市掃描「麻古茶坊 X momo購物網」活動桌牌QRcode，就能領取99元折價券，於momo購物網消費滿300元即可使用。

●迷客夏

迷客夏將於9/6推出「香緹紅茶拿鐵系列」新品。圖／迷客夏提供
迷客夏將於9/6推出「香緹紅茶拿鐵系列」新品。圖／迷客夏提供

迷客夏新推「香緹紅茶拿鐵系列」，奶茶控一定要喝看看，且即日起至9/10推出「玩夏同樂刮刮卡」活動，活動期間至迷客夏購買2杯飲品，即贈一張刮刮卡，有機會獲得價值超過五萬的日本東京迪士尼雙人來回機票、RIMOWA精品行李箱等多種好禮。

●發發

圖／發發提供
圖／發發提供

「發發」9月新品包含「粉紅柚柚優格」及「粉紅柚檸烏龍」，兩款都能喝到當季文旦、葡萄柚與火龍果蜜漬柚肉等，並自9/29起至10/1，凡至發發門市或使用你訂線上點餐，購買兩杯粉紅柚惑系列飲品即享88折。

●署茗職茶@AtTea

藝人蕭敬騰創立的「署茗職茶@AtTea」今秋特別推2款應景清爽手搖「蜜柚茉莉」、「蜜柚果沙」，10/1前來店任選2杯，即享77折優惠，用清爽柚子飲搭配美味烤肉和香甜月餅超解膩。

●功夫茶

KUNG FU TEA 功夫茶的「免費加料」活動也宣布再延長，至9/30期間只要購買任一飲品即可「免費加烏龍茶凍」，不可加料飲品及熱飲除外，手搖控不能放過。

圖／功夫茶提供
圖／功夫茶提供

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圖／麻古茶坊提供
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手搖 85℃ 中秋節 綠茶

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