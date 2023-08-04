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《崩壞：星穹鐵道》合作手搖飲吸鐵粉包圍飲料店！彰化闆娘嚇壞鞠躬致歉

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化民生店8/1當日被粉絲包圍，整整12小時都持續出現排隊人潮，該店老闆娘上網發文致歉。圖擷自臉書
彰化民生店8/1當日被粉絲包圍，整整12小時都持續出現排隊人潮，該店老闆娘上網發文致歉。圖擷自臉書

連鎖手搖飲店COMEBUY自八月起與宇宙級戰略角色扮演二次元遊戲《崩壞：星穹鐵道》合作，推出三款爆紅角色聯名飲品「卡芙卡・玩火、刃・鳳椰玩火、銀狼・玩火搖果樂」。想不到彰化民生店8月1日當日就被粉絲包圍，整整12小時都持續出現排隊人潮，該店老闆娘上網發文致歉，活動的遊戲週邊已全數贈送完畢。

由HoYoverse最新推出的銀河冒險RPG 遊戲《崩壞：星穹鐵道》於2023年4月上線。知名手搖飲店COMEBUY與該款遊戲合作，除推出3款爆紅角色聯名飲品，另也提供粉絲限量虛寶及紀念週邊。

由於該手搖飲店在彰化只有一間分店「民生店」，因此8月1日活動開跑當日，該店湧入大量排隊人潮，該店老闆娘在臉書社團「彰化人大小事」發文表示，沒想到這款遊戲會造成如此大的效應，當日從早上七點開始就有人排隊，等到酒店半開鐵門就被停不下來的人潮包圍。

老闆娘表示，雖然過了營業時間，但仍有客人繼續排隊，因此她與先生直到冰塊用完之前，都仍繼續營業，直到冰塊使用完畢才休息，整整12個小時，兩人都只有在晚上上了1次廁所，完全沒有時間吃東西，甚至只有喝幾口水。

老闆娘致歉同時也致謝表示，謝謝客人對遊戲的支持，謝謝附近商家的體諒及包容，對於來電傳訊想訂購飲料 的客人，由於排隊人潮太多，因此當天不開放電話自取或外送，對此也感到很抱歉，目前活動周邊已全數贈送完畢，總公司也無法補貨，她想謝謝所有參與活動的客人及附近店家。

其他網友則留言「因為你這樣謙卑的文章我給你個讚，也希望你們能業績長紅生意興隆，加油。」、「這家飲料店老闆娘跟老闆真的都很親切」、「看這人潮都想去玩遊戲看看了」、「目前崩鐵很紅，賺到手軟請忍耐。」、「可惡，感覺錯過很精彩的東西了。」、「喜歡玩RPG的朋友千萬不要錯過這款米哈遊最新出品的手遊 啦，崩壞・星穹鐵道。」、「好喝的飲料加上好玩的遊戲太棒了」。

彰化民生店8/1當日被粉絲包圍，整整12小時都持續出現排隊人潮，該店老闆娘上網發文致歉。圖擷自臉書
彰化民生店8/1當日被粉絲包圍，整整12小時都持續出現排隊人潮，該店老闆娘上網發文致歉。圖擷自臉書

手搖 COMEBUY 酒店

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