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好「芒」的夏天！飯店烘焙坊 夏雪、愛文芒果甜點限期登場

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圖：君品酒店／提供
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「夏雪芒果慕斯」。　圖：君品酒店／提供
「夏雪芒果慕斯」。　圖：君品酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接夏季，絕不可錯過當令盛產的芒果系甜品，芒果控準備開吃！君品酒店雲軒西餐廳推出「台東夏雪芒果盛宴」，分別以奶酪、慕斯蛋糕、吐司捲不同的甜點品項呈現，即日起至7/31快閃登場。Elite Bakery 一禮烘焙則於即日起至9/20，以愛文芒果為題推出「芒果夏日派對」，演繹5款限定甜點，LINE@好友壽星享當月全品項88折、中山居民出示證件全年皆9折。

▲雲軒西餐廳「夏雪芒果奶酪」加購售價 360＋10％元。　圖：君品酒店／提供
▲雲軒西餐廳「夏雪芒果奶酪」加購售價 360＋10％元。　圖：君品酒店／提供

夏雪芒果集台灣最受歡迎的三種芒果優點於一身，同時具備土芒果的奔放香氣、愛文芒果的細緻果肉與金煌芒果的香甜優雅，酸甜比例極佳，君品雲軒西餐廳以此打造限期1個月的3款「台東夏雪芒果盛宴」。「夏雪芒果奶酪」以綿密濃郁的義式奶酪為基底，鋪滿夏雪芒果、香蕉及鳳梨3種鮮切熱帶水果，點綴夏雪芒果醬，增添馥郁果香。「夏雪芒果慕斯」運用夏雪芒果慕斯，搭配苦甜巧克力海綿蛋糕，並豪邁鋪上大塊的夏雪芒果鮮果丁，拌入清香的檸檬馬鞭草凍。「夏雪芒果黃金吐司捲」是法國吐司的創意變奏曲，外層撒上微帶酥脆的肉桂糖，一口咬下，醇濃奶香、芒果甜香和肉桂香氣，交織出層疊的迷人風味。

▲「夏雪芒果黃金吐司捲」加購售價360＋10％元。　圖：君品酒店／提供
▲「夏雪芒果黃金吐司捲」加購售價360＋10％元。　圖：君品酒店／提供

凡於雲軒西餐廳點用任一春饗宴套餐皆可品嘗，亦可加價購享用，加購價格從360+10%元起。於頤宮中餐廳點用5,880＋10％元以上套餐，可品嘗夏雪芒果半顆，飯店另販售新鮮夏雪芒果，每顆680＋10％元。

▲「水果香緹戚風蛋糕」售價1,080元。　圖：Elite Bakery 一禮烘焙／提供
▲「水果香緹戚風蛋糕」售價1,080元。　圖：Elite Bakery 一禮烘焙／提供

手感烘焙Elite Bakery 一禮烘焙選用愛文芒果創作5款各具風味的限定甜點，6吋「水果香緹戚風蛋糕」內外層均裹上香草白巧克力香緹鮮奶油，豪邁地鋪滿芒果與季節新鮮水果；而另一款「金萱芒果磅蛋糕」口感相對扎實，選用台灣金萱茶與愛文芒果果乾，精心調配比例揉合成濕潤的糕體，表層鋪滿蜜漬橙片果乾與濃郁金萱茶卡士達奶油霜，口感豐富有層次。

▲「芒果夏日派對」共5款限定甜點。　圖：Elite Bakery一禮烘焙／提供
▲「芒果夏日派對」共5款限定甜點。　圖：Elite Bakery一禮烘焙／提供

此外，還包括以幕斯蛋糕為主體的「芒果寶盒」、「芒果香緹小蛋糕」，以及外酥內軟的「芒果奶酥麵包」，全系列芒果糕點售價99元起。

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芒果 磅蛋糕 吐司

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