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跟著雲朵去旅行！六福萬怡飄浮感甜點 秒飛加拿大享用春日莓果極光午茶

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧近一年來推出「JC CAT雲朵下午茶」廣受好評，讓吃貨老饕們「跟著雲朵去旅行」，環遊世界享用異國特色料理！超吸睛的JC Cat鳥籠下午茶，最新春季登場的是加拿大Aurora Village極光村，讓賓客秒飛北國極光村。

「JC CAT雲朵下午茶」以加拿大春日盛產的莓果製成各式甜品、特調飲，搭配加拿大特色小吃，雙人份下午茶包括6款甜點及6款鹹品。最具代表性的像是街頭國民小吃「大蒜起司河狸尾巴」、經典美食「加拿大肉派」、「豌豆燻肉漢堡」，以及入口即化的甜點「納奈莫條」等。「納奈莫條」是加拿大家家戶戶都會做的甜點，以巧克力餅乾、香草蛋奶慕斯、黑巧克力製成，口感層次豐富。

春日果物甜點以加拿大春季盛產莓果設計的「雙莓慕斯」和「草莓bonbon」最吸睛，「草莓bonbon」以JC CAT做搭配賣相滿分，一口咬下裡面滿是莓果醬。另外，以加拿大特產楓糖漿設計的「楓葉馬卡龍」、「楓糖司康」、「奶油堅果塔」，還有「豌豆蔬菜凍」、「楓糖煙燻鮭魚」、「鴨肝起司脆餅」等美味鹹點。

　

【美味小祕訣】

春季登場的「JC CAT雲朵下午茶」飲品以加拿大春天盛產的莓果製成，燈光好氣氛佳，餐飲精緻美味，還有帥氣bartender現場調製「極光村專屬調飲」，宛若欣賞一場華麗的視覺饗宴，讓美味更加分！

雙人下午茶／1,380元

「JC CAT雲朵下午茶」每款小點各2份，共24份點心，搭配2杯270元以下的飲品，也可補差價享用限定「極光村專屬調飲」。

喵喵餅乾／300元

以加拿大國民零嘴花生榛果巧克力為靈感，香濃花生、榛果醬融合莓果奶昔酸甜似初戀，綴以貓咪JC CAT奶油餅乾，萌萌噠！

漿果花園／300元

以草莓、藍莓、蔓越莓等莓果搭配紅茶，演繹雲朵下午茶的氛圍，將棉花糖柔和粉色調置於杯上，宛若漫步在雲端般愜意！

　

店家資訊

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路7段359號7樓

電話：02-6615-6527

網址：www.courtyardtaipei.com.tw

時間：14:00-17:00

　

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加拿大 下午茶 極光

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